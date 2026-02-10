Популярни
Червено дерби за Купата - всичко или нищо за ЦСКА и ЦСКА 1948
  Sportal.bg
  Лека атлетика
  3. Олимпийски и световни шампиони реагираха на дебюта на Фемке Бол на 800 м: Ще бъде епично

Олимпийски и световни шампиони реагираха на дебюта на Фемке Бол на 800 м: Ще бъде епично

  • 10 фев 2026 | 15:44
  • 1448
  • 0
Олимпийски и световни шампиони реагираха на дебюта на Фемке Бол на 800 м: Ще бъде епично

Под зоркия поглед на целия лекоатлетически свят Фемке Бол направи блестящ дебют на 800 метра, поставяйки нов национален рекорд на Нидерландия в зала при първото си международно участие в тази дисциплина.

Нидерландската звезда постигна време от 1:59:07 в Метц в неделя, което беше първото ѝ състезание, откакто действащата световна шампионка на 400 метра с препятствия и световна рекордьорка на 400 метра в зала обяви, че ще се пробва на по-дълга дистанция.

Това представяне предизвика възхищение както сред бивши, така и сред настоящи атлети, които изразиха позитивните си реакции в социалните мрежи. Ето какво споделиха някои от тях:

Фемке Бол с национален рекорд и победа в дебюта си на 800 метра
Фемке Бол с национален рекорд и победа в дебюта си на 800 метра

"Нямам търпение да гледам този сезон. Ще бъде епично!“ - Кели Холмс, олимпийска шампионка на 1500 и 800 метра от Атина 2004, коментирайки в Инстаграм видео от състезанието в Метц.

"О, боже, момиче!!! Отново става интересно“ - Анна Келбашинска в Инстаграм. Пенсионираната спринтьорка спечели бронз на 400 метра зад Бол на Европейското първенство в зала в Истанбул през 2023 г. и е представяла Полша на три олимпийски игри.

Коментатор за бягането на Бол при рекорда: Изглежда като джогинг в парка
Коментатор за бягането на Бол при рекорда: Изглежда като джогинг в парка

"Да, Фемке!! 1:59.07. Национален рекорд на Нидерландия в първото ѝ бягане на 800 метра. Браво на Фемке и @LaurentMeuwly... под 2 минути.“ - Катрин Мери, бронзова медалистка на 400 метра от олимпийските игри в Сидни и коментатор за BBC, поздрави в X както Бол, така и нейния швейцарски треньор Лоран Мюли.

"Невероятно!!!!!!“ - Лота Харала, олимпийска спринтьорка на 100 метра с препятствия от Финландия, коментира в Инстаграм.

"Тя все още трябва да свикне с дистанцията, но веднага се вижда, че е възможно много повече. Лекотата, с която бягаше... Забави малко в третата обиколка, но запази гъвкавостта си. Тя наистина може повече. Всъщност, това е само началото. Все още трябва да разучи цялата дистанция от 800 метра. Беше бърза в първите 400 метра, а това показва, че има още много потенциал.“ - Елен ван Ланген, златна медалистка на 800 метра от олимпийските игри през 1992 г. и все още държаща националния рекорд на Нидерландия на открито (1:55.54), а сега директор на турнира FBK Games, в разговор с нидерландската национална телевизия NOS.

"Добре, мисля, че съм доста добър в това нещо, наречено джогинг на 800 метра“ - Франческо Пупи, световен шампион по планинско бягане на дълга дистанция за 2017 г., се пошегува в Инстаграм, разсъждавайки върху спокойния стил на Бол, който въпреки това ѝ донесе национален рекорд.

"Толкова красива бегачка“ - Мерилин Окоро от Великобритания, участничка на 800 метра на олимпийските игри през 2008 г. и медалистка от олимпийски, световни и европейски първенства с щафетата 4х400 метра, коментира в Инстаграм.

"Тя е лудАААААА!“ - Лаура де Вите, бивша съотборничка на Бол в щафетата 4х400 метра на Нидерландия, публикува в Инстаграм.

"Да, това е специално“ - Ашли Нелсън, бронзова медалистка на 100 метра от Eвропейското първенство през 2014 г., която си взе почивка от Зимните олимпийски игри, където представя Великобритания в бобслея.

