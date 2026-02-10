Гуардиола: Шест точки разлика са много предвид представянето на Арсенал

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола говори пред медиите преди утрешното домакинство на Фулъм в Премиър лийг. “Гражданите” спечелиха драматично с 2:1 в гостуването на Ливърпул и продължават да са на 6 точки разлика зад лидера в класирането Арсенал.

„Вчера не видях играчите и днес също не съм ги виждал, ще видим. Разликата все още не е голяма, но като се има предвид представянето на Арсенал, шест точки са много. Следващият мач е срещу отбор като Фулъм, който с всяка изминала година става все по-добър, така че ще видим.“

🗣️ Pep Guardiola on closing the gap to Arsenal by beating Fulham: "Every time over the past weeks and months when I go before the game for an interview always if you lose you are losing everything and are going to disappear from the planet Earth and stuff. So what I am saying is… pic.twitter.com/t8BGtt4esB — That's Football! (@ThatsFootballTV) February 10, 2026

През последните седмици и месеци, всеки път, когато отивам на интервю преди мач, винаги чувам, че ако загубиш, губиш всичко и ще изчезнеш от лицето на Земята и така нататък. Така че това, което казвам, е какво трябва да направим, за да победим Фулъм”, започна Гуардиола, след което продължи:

„Разбирам колко е хубаво да се говори за разлики в точките – три, четири... такива неща. Няма нищо лошо в това, но това не е спечелване на титли или опит да се доближите до спечелването на титли в по-късните етапи”.

Pep 💬 (Khusanov update) Yeah, he's good. Yes [he's ready to play].



(On Khusanov's English) I admit he doesn't speak like William Shakespeare, but he’s getting better and better. He understands what we want, what he says and every time he’s getting better and better. He is so… pic.twitter.com/Kd4A9HjVAy — Manchester City (@ManCity) February 10, 2026

Мениджърът на Ман Сити продължи с новините около отбора: “Абдукодир Хусанов е добре. Признавам, че той не говори английски като Уилям Шекспир, но се подобрява все повече и повече. Разбира какво искаме и с всеки изминал ден става все по-добър. Той е много интелигентен. Винаги взима правилни решения. Бих казал, че Джон Стоунс е готов, всички са добре”

За бившия играч на Сити Оскар Боб, който премина именно във Фулъм, Гуардиола каза: “Нямам никакви съмнения относно потенциала му. От него зависи какво ще стане. Ако иска да стане играч от най-висока класа, ще стане играч от най-висока класа. Той притежава всички необходими качества. Всичките”.

Pep 💬 (On injury updates) I didn't train with them. John [Stones] is back on his feet. pic.twitter.com/9i1EOodbJV — Manchester City (@ManCity) February 10, 2026

“Дали можем да издържим на напрежението да се борим за титлата? Когато имате 65% до 70% нови играчи, ние не разполагаме с това, което имахме в миналото. Преди, след втория или третия сезон, в който го направихме, успяхме да се справим добре, доказахме го. Но сега трябва да го докажем отново. Не знам дали сме в състояние да спечелим три, четири, пет, шест мача поред. Не знам.

Направихме наистина добри неща. Имам това усещане от много, много месеци, но не сме достатъчно постоянни. Добре, контролирахме много аспекти, за да спечелим мачовете повече или по-малко. Срещу Ливърпул изравнихме резултата с отклоненo центриране от Раян Шерки и след интелигентна игра отбелязахме гол така - след рикошет.

Pep Guardiola on @donnarumma's save vs Liverpool: "I saw that it was a deflection and I said, 'Goal'. My first reaction was goal. And after, sometimes when you are lucky, the mum and dad make you save big and so huge, you can make that save. I think he can make that save because… — City Xtra (@City_Xtra) February 10, 2026

След това имахме невероятна спасяване от Джорджо Донарума. Това е футболът. На живо, когато видях рикошета, казах „гол“. Понякога, когато имаш късмет и мама и татко те направят толкова голям и едър, можеш да направиш това спасяване. Мисля, че можеш да направиш това спасяване, защото е толкова голям или защото имаш невероятна скорост и енергия в скока си. Наистина добре”, завърши испанецът.