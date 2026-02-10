Гуардиола: Шест точки разлика са много предвид представянето на Арсенал

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола говори пред медиите преди утрешното домакинство на Фулъм в Премиър лийг. “Гражданите” спечелиха драматично с 2:1 в гостуването на Ливърпул и продължават да са на 6 точки разлика зад лидера в класирането Арсенал.
„Вчера не видях играчите и днес също не съм ги виждал, ще видим. Разликата все още не е голяма, но като се има предвид представянето на Арсенал, шест точки са много. Следващият мач е срещу отбор като Фулъм, който с всяка изминала година става все по-добър, така че ще видим.“
През последните седмици и месеци, всеки път, когато отивам на интервю преди мач, винаги чувам, че ако загубиш, губиш всичко и ще изчезнеш от лицето на Земята и така нататък. Така че това, което казвам, е какво трябва да направим, за да победим Фулъм”, започна Гуардиола, след което продължи:
„Разбирам колко е хубаво да се говори за разлики в точките – три, четири... такива неща. Няма нищо лошо в това, но това не е спечелване на титли или опит да се доближите до спечелването на титли в по-късните етапи”.
Мениджърът на Ман Сити продължи с новините около отбора: “Абдукодир Хусанов е добре. Признавам, че той не говори английски като Уилям Шекспир, но се подобрява все повече и повече. Разбира какво искаме и с всеки изминал ден става все по-добър. Той е много интелигентен. Винаги взима правилни решения. Бих казал, че Джон Стоунс е готов, всички са добре”
За бившия играч на Сити Оскар Боб, който премина именно във Фулъм, Гуардиола каза: “Нямам никакви съмнения относно потенциала му. От него зависи какво ще стане. Ако иска да стане играч от най-висока класа, ще стане играч от най-висока класа. Той притежава всички необходими качества. Всичките”.
“Дали можем да издържим на напрежението да се борим за титлата? Когато имате 65% до 70% нови играчи, ние не разполагаме с това, което имахме в миналото. Преди, след втория или третия сезон, в който го направихме, успяхме да се справим добре, доказахме го. Но сега трябва да го докажем отново. Не знам дали сме в състояние да спечелим три, четири, пет, шест мача поред. Не знам.
Направихме наистина добри неща. Имам това усещане от много, много месеци, но не сме достатъчно постоянни. Добре, контролирахме много аспекти, за да спечелим мачовете повече или по-малко. Срещу Ливърпул изравнихме резултата с отклоненo центриране от Раян Шерки и след интелигентна игра отбелязахме гол така - след рикошет.
След това имахме невероятна спасяване от Джорджо Донарума. Това е футболът. На живо, когато видях рикошета, казах „гол“. Понякога, когато имаш късмет и мама и татко те направят толкова голям и едър, можеш да направиш това спасяване. Мисля, че можеш да направиш това спасяване, защото е толкова голям или защото имаш невероятна скорост и енергия в скока си. Наистина добре”, завърши испанецът.