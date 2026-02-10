Рилски спортист ще мери сили с Цинкарна в битка за полуфиналите на Адриатическата лига

Баскетболистките на Рилски спортист ще играят срещу сребърния медалист от миналия сезон Цинкарна (Словения) в четвъртфиналния плейоф за класиране във Финалната четворка на Адриатическата лига.

На 25 февруари българският тим ще приеме Цинкарна в "Арена СамЕлион" в Самоков, а реваншът ще се проведе на 4 март в Словения.

Победителят от тази двойка ще излезе на полуфиналите срещу защитаващия титлата си Будучност от Черна гора.

В другия четвъртфинален плейоф един срещу друг ще се изправят сръбският Партизан 1953 и хърватският Студио Загреб, а победителят ще играе срещу българския Монтана 2003 на полуфиналите.

Снимка: rilskibasket.com