Израел Адесаня обмисля оттегляне: Виждам финалната права

Бившият шампион на UFC в средна категория Израел Адесаня е наясно, че краят на състезателната му кариера наближава.

Адесаня призна, че е започнал да мисли за оттегляне, след като вече не е носител на титлата. Боецът с баланс 24-5 в ММА (13-5 в UFC) ще се завърне срещу Джо Пайфър (15-3 ММА, 6-1 UFC) в главния двубой на UFC Fight Night 271 на 28 март, но не може да определи с точност колко време му остава в спорта. Засега той си представя, че ще се бие още две години, но не е сигурен какво ще последва след това.

„По-малко от 10“, заяви Адесаня в своя YouTube канал, коментирайки колко битки му остават. „... Кой знае? Знам, че са по-малко от 10. Не може да са повече. Така че, ако се бия сега и още веднъж към края на годината, това са две битки. Ако правя по две битки на година, мога да се бия и догодина. За 2028 г. все още не знам. Не мога да видя отвъд 2027 г. Не знам. В момента не мисля толкова напред. Поглеждам натам и просто знам, че съм в края на пътя. Виждам финалната права. Виждах я в далечината, но сега е по-близо.“

36-годишният Адесаня в момента е в серия от три поредни загуби и има само една победа в последните си пет срещи от 2022 г. насам. Преди този спад в представянето си, той държеше титлата на UFC в средна категория от 2019 до 2022 г., като я защити успешно пет пъти.

Нигериецът беше категоричен, че няма да последва примера на много бойци, които се оттеглят и впоследствие се завръщат в спорта. Ако той се пенсионира от ММА, няма да има връщане назад.

Наскоро Адесаня стартира кариера като диджей, дебютирайки на фестивала "AfroSoul" в Нова Зеландия в края на 2025 г. След като се оттегли, той възнамерява да се съсредоточи върху диджейството, а може би и върху актьорството.

„Както казах, в живота има нещо повече от битките“, сподели Адесаня. „Мога просто да бъда диджей. Това бяха четири месеца работа и се справих страхотно. Ако правя това всеки ден, както правя тренировъчни лагери, по дяволите... Аз не просто пускам музика. Аз правя шоу. Не е същото. Холивуд също чука на вратата. Но предпочитам да се обърна към EA, Activision и всички тези компании за видеоигри и да правя игри.“