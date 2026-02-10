Жаилтон Алмейда се завръща в полутежка категория след загубата в Лас Вегас

Неубедителното представяне на Жаилтон Алмейда срещу Ризван Куниев ще бъде последната му битка в тежка категория. Мениджърите на бразилеца, Тиаго Окамура и Леонардо Патейра, потвърдиха пред mmafighting.com, че бразилецът вече е уведомил UFC за намерението си да се завърне в дивизията до 93 килограма.

Боецът с прякор „Малхадиньо“ прие да замени Райън Спан в кратък срок срещу Куниев на UFC Vegas 113, което се проведе на 7 февруари в Meta APEX в Лас Вегас, но напусна октагона със загуба с единодушно съдийско решение.

Алмейда беше остро критикуван за липсата на активност в последните си битки, които завършиха с две поредни загуби след съдийско решение. В предишния си мач, загубен с разделено решение от Александър Волков, Алмейда пласира едва девет значими удара, въпреки че доминираше на земята в продължение на 11 минути. Този път Алмейда нанесе 31 удара срещу 43 значими удара от страна на Куниев.

Алмейда не се е състезавал в полутежка категория от дебюта си в UFC през февруари 2022 г., когато нокаутира Данило Маркес за по-малко от три минути. Следващият му двубой се състоя през май същата година, но вече в тежка категория, където отказа Паркър Портър чрез събмишън.

По-късно същия месец „Малхадиньо“ победи бързо и Антон Туркалж в междинна категория до 220 паунда, а оттогава записа 5 победи и 3 загуби в тежка категория. Сред успехите му са победи над Дерик Люис, Жаирзиньо Розенструйк, Шамил Абдурахимов, Александър Романов и Сергей Спивак, като четири от тях дойдоха след спиране на противника.