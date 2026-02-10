Ясни са цените на билетите за efbet Купа на България при жените

Билетите за efbet Купа България 2026 за жени ще бъдат с цена от 5 евро. Пропуските ще бъдат за един мач.
Билетите за двубоите, които ще се играят в Стара Загора, ще бъдат налични в деня на срещите на касите на зала “Общинска”. Турнирът ще се проведе този уикенд - на 14 и 15 февруари.
Ето и програмата за турнира efbet Купа България 2026 при жените:
14 февруари (събота) - полуфинали:
13.00 ч. - Монтана 2003 - БФБ Отбор
16.00 ч. - Берое Стара Загора - Рилски спортист
15 февруари (неделя):
13.00 ч. - Мач за трето място
16.00 ч. - Финал
Всички срещи ще бъдат излъчвани пряко в каналите на БФБаскетбол във Фейсбук и Youtube.com.