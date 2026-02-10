Популярни
  Състав на България за Европейското по спортна стрелба за младежи до 21 г. в Бургас

Състав на България за Европейското по спортна стрелба за младежи до 21 г. в Бургас

  • 10 фев 2026 | 12:57
До 14 февруари в Бургас ще бъдат излъчени европейските шампиони и медалистите от шампионата на Стария континент по спортна стрелба на въздушна пушка и въздушен пистолет за младежи до 21 г. Българският национален отбор е в състав: Ангелина Малчева, Борис Димитров, Виктор Бонев, Дамян Илиев, Деница Тошева, Ивана Вълкова, Калоян Петков, Кристиян Витанов, Магдалина Стаменова, Мариета Канева, Мария Атанасова, Николая Раденкова, Петър Иванов, Теа Илиева, Теодора Боянова и Зорница Бонева.

Треньорският състав на българския отбор включва Николай Лечев, Наталия Николова, Георги Стоянов, Нина Дякова, Севдалина Стоянова, Филип Стоянов, Евгения Звискова, Деяна Асенова, Марияна Ангелова, Стоян Стаменов и Камен Шишманов.

Състезанията - квалификации и финали, в съответните дисциплини са от 11 до 14 февруари в "Арена Бургас", а входът за зрители е свободен.

България вече завоюва една европейска титла и общо пет медала в състезанията при юношите и девойките до 16 и до 18 г., а сега Европейското първенство по спортна стрелба продължава с програмата за младежите.

България приема Европейско първенство по спортна стрелба за първи път от 30 години. Страната ни е била домакин на Европейско първенство по спортна стрелба четири пъти – през 1975, 1985, 1992, като последното досега се провежда в София през 1996 година.

