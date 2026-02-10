Калина Недялкова: На 10 км свободен се надявам да покажа по-добър резултат

Калина Недялкова завърши на 75-а позиция в квалификациите на спринта в ски бягането на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

"Със сигурност спринтът, особено класическия, не е моята дисциплина. Аз обичам дългите дистанции. Но съм доволна, че успях да покажа това на което съм способна", каза тя.

Минути след финала Недялкова сподели пред камерата на БНТ и какво е усещането да направиш дебют на олимпийски игри.

"Много съм развълнувана и условията са перфектни. Атмосферата също", обясни 24-годишната състезателка.

Запитана как е усетила ските си, тя отговори:

"Ските ми по баирите бяха добре. На спускането, може би губех повече.

Българката отбеляза и плюсовете в първото си участие:

"Позитивите са, че съм здрава и съм тук. На 10 км свободен се надявам да покажа по-добър резултат."