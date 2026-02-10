Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Калина Недялкова: На 10 км свободен се надявам да покажа по-добър резултат

Калина Недялкова: На 10 км свободен се надявам да покажа по-добър резултат

  • 10 фев 2026 | 11:38
  • 337
  • 0
Калина Недялкова: На 10 км свободен се надявам да покажа по-добър резултат

Калина Недялкова завърши на 75-а позиция в квалификациите на спринта в ски бягането на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Калина Недялкова се класира на 75-о място и отпадна в пресявките на спринта в ски-бягането
Калина Недялкова се класира на 75-о място и отпадна в пресявките на спринта в ски-бягането

"Със сигурност спринтът, особено класическия, не е моята дисциплина. Аз обичам дългите дистанции. Но съм доволна, че успях да покажа това на което съм способна", каза тя.

Минути след финала Недялкова сподели пред камерата на БНТ и какво е усещането да направиш дебют на олимпийски игри.

"Много съм развълнувана и условията са перфектни. Атмосферата също", обясни 24-годишната състезателка.

Запитана как е усетила ските си, тя отговори:

"Ските ми по баирите бяха добре. На спускането, може би губех повече.

Българката отбеляза и плюсовете в първото си участие:

"Позитивите са, че съм здрава и съм тук. На 10 км свободен се надявам да покажа по-добър резултат."

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Калина Недялкова се класира на 75-о място и отпадна в пресявките на спринта в ски-бягането

Калина Недялкова се класира на 75-о място и отпадна в пресявките на спринта в ски-бягането

  • 10 фев 2026 | 10:58
  • 462
  • 0
Олимпийското злато донесе на Юта безпрецедентен брой нови последователи

Олимпийското злато донесе на Юта безпрецедентен брой нови последователи

  • 10 фев 2026 | 10:45
  • 959
  • 1
Екатерина Дафовска: Поздравления за Тервел и семейството му, те дръпнаха много напред

Екатерина Дафовска: Поздравления за Тервел и семейството му, те дръпнаха много напред

  • 10 фев 2026 | 08:56
  • 550
  • 0
Организаторите се извиниха заради инцидента с почетната стълбичка за фигурното пързаляне

Организаторите се извиниха заради инцидента с почетната стълбичка за фигурното пързаляне

  • 10 фев 2026 | 08:43
  • 1674
  • 0
Девет златни медала ще бъдат раздадени в днешния 4-ти ден на Милано – Кортина 2026

Девет златни медала ще бъдат раздадени в днешния 4-ти ден на Милано – Кортина 2026

  • 10 фев 2026 | 07:45
  • 5277
  • 0
Натоварен ден за българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина

Натоварен ден за българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина

  • 10 фев 2026 | 07:30
  • 14210
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

  • 10 фев 2026 | 10:45
  • 10314
  • 30
Пастор остава в ареста

Пастор остава в ареста

  • 10 фев 2026 | 08:29
  • 19203
  • 57
ЦСКА срещу ЦСКА 1948: нажежено до червено, единият отбор ще изгърми

ЦСКА срещу ЦСКА 1948: нажежено до червено, единият отбор ще изгърми

  • 10 фев 2026 | 08:15
  • 17128
  • 65
Натоварен ден за българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина

Натоварен ден за българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина

  • 10 фев 2026 | 07:30
  • 14210
  • 6
Девет златни медала ще бъдат раздадени в днешния 4-ти ден на Милано – Кортина 2026

Девет златни медала ще бъдат раздадени в днешния 4-ти ден на Милано – Кортина 2026

  • 10 фев 2026 | 07:45
  • 5277
  • 0
Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

  • 9 фев 2026 | 21:43
  • 27429
  • 15