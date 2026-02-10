Популярни
Сидни Кросби: Бързият възход на Маклин Селебрини не е плод на случайност

  • 10 фев 2026 | 11:33
  • 199
  • 0
Сидни Кросби: Бързият възход на Маклин Селебрини не е плод на случайност

Бързият възход на Маклин Селебрини не е плод на случайност, заяви капитанът на канадския национален отбор по хокей на лед Сидни Кросби преди началото на турнира в Милано-Кортина 2026.  19-годишният център бе избран под номер 1 в драфта на НХЛ през 2024 и в момента е на четвърто място по точки с 28 гола и 53 асистенции.

"Той има забележителна работна етика и се стреми да израства постоянно. Личи му, че иска да бъде на голямата сцена и в най-важните моменти. Не е случайно, че прави толкова добър сезон", заяви 38-годишният Кросби, цитиран от Ройтерс.

Селебрини бе само на три години, когато Кросби вкара един от най-паметните голове в историята на канадския хокей - на финала на Олимпийските игри във Ванкувър в продължението срещу САЩ. Именно с това попадение "кленовите листа" спечелиха предпоследната си олимпийска титла.

"Той иска да бъде на Олимпийските игри и му личи от километри", каза още двукратният златен медалист с Канада.

Кросби е ветеран и най-опитният играч в канадския отбор, но най-голямата звезда е Конър Макдейвид. Той свиква бързо със Селебрини.

"Маклин е страхотен играч, прави много точки и се справя страхотно в Сан Хосе. Прекарах вече малко време с него и съм наистина впечатлен от това на какво е способен на такава ранна възраст. Той стигна до отбора само на 19 и това е супер само по себе си", добави той.

