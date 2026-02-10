Макаби преминава в ръцете на американски магнат с отбори в NFL и MLS!

Смъртта на мажоритарния собственик и най-влиятелен човек в Макаби Тел Авив, Давид Федерман,в събота, 8 февруари, бележи окончателна промяна за отбора, който от новия сезон ще бъде собственост на американско милиардерско семейство, пише Янис Псаракис.

Повечето хора може би смятат, че емблематичният президент на Макаби Шимон Мизрахи е човекът, който дърпа конците в израелския отбор от десетилетия, но 87-годишният вече функционер е просто един от петимата акционери на отбора с четвъртия по големина дял (14,5%).

В продължение на поне три десетилетия човекът, който стоеше зад финансирането на отбора, беше Давид Федерман, а през последните години – неговият син Дани, който пое щафетата. Семейство Федерман притежава 29% от акциите и заедно със семейство Реканати, братята Уди и Шай, които също имаха 29%, вземаха окончателните решения.

През последните години в акционерния състав влязоха американско-израелският инвеститор Ричард Дейдж, който оперира в Лондон, с 17,5% от акциите, и петият по ред акционер, 57-годишният Бен Ашкенази (10%), който е активен в сферата на недвижимите имоти.

Тези, които живеят в Йерусалим обаче знаят, че десетилетия наред Мизрахи ръководеше спортната част, но окончателните решения и в крайна сметка парите идваха от семейство Федерман, като Давид беше начело. През последните 20 години обаче, здравословните проблеми на Давид, който почина на 81 години, както и фактът, че синът му Дани, който беше изпълнителен директор на клуба в началото на миналото десетилетие, многократно влизаше в конфликт с останалите акционери и с феновете на отбора, доведоха до решението на семейство Федерман да продаде акциите си.

Така през октомври миналата година Федерман постигнаха принципно споразумение за продажбата на своите 29% срещу сума от 150 милиона долара (!) на богатото американско (с еврейски корени) семейство Уилф. По същество става дума за Зиги и Марк Уилф, едни от най-мощните финансови фактори в Съединените щати, които са наследници на братята Джоузеф (баща на Зиги) и Хари (баща на Марк) Уилф, полски евреи по произход.

Последните двама са основателите на империята Уилф след Втората световна война. Оцелели от Холокоста, те емигрират в САЩ, където натрупват състояние от продажби на употребявани автомобили, а сега компанията, която е на преден план, Garden Homes, която оперира в сферата на недвижимите имоти предимно по североизточното крайбрежие на САЩ, е една от най-мощните в страната.

Семейство Уилф притежава огромно богатство и през последните 20 години активно се занимава с професионални спортове в САЩ. През 2005 г. те закупиха Минесота Вайкингс, отбор от NFL (31-вият най-скъп спортен отбор в света през 2025 г. според Forbes), за 600 милиона долара, през 2016 г. придобиха и техния стадион (US Bank Stadium), а през 2021 г. купиха „пакет“ футболните отбори на Орландо, Орландо Сити (MLS) и Орландо Прайд (NWSL) за 400 милиона долара.

След смъртта на Давид Федерман, според информацията, процедурите по продажбата на 29% от акциите на Макаби ще бъдат ускорени, както вече е договорено, като семейство Уилф е готово да влезе силно в „отбора на народа“, което означава и увеличаване на бюджета от новия сезон, за да стане отново значима сила и претендент за титли в европейския баскетбол.

