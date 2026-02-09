Монтана победи Студио Загреб в последния си мач от редовния сезон на Адриатическата лига

Монтана 2003 разгроми гостуващия Студио Загреб (Хърватия) с 87:63 (13:12, 27:14, 22:19, 25:18) в последния мач от редовния сезон в Адриатическата лига по баскетбол за жени.

Българският тим завърши на второ място в класирането с 9 победи и 2 загуби и си осигури директно място във Финалната четворка, заедно с черногорския Будучност (10-2). Отборите от трето до шесто място ще играят плейофни срещи на разменено гостуване за класиране в топ 4. Съперникът на Монтана за заключителния етап в турнира ще стане ясен в следващите дни.

Домакините решиха всичко в двубоя след силна втора четвърт, след която поведоха с 40:26 на почивката. След това те постепенно увеличаваха аванса си, който достигна няколко пъти 26 точки разлика в последните минути на мача.

Четири баскетболистки на Монтана 2003 завършиха с двуцифрен точков актив, а най-полезна беше Даниела Уолън със 17 точки и 11 борби. Дения Дейвис-Стюарт се отличи с 13 точки и 11 борби, Ралица Кенарева е с 12 точки и 9 асистенции, а с 10 точки завърши Линда-Лота Лехторанта.

22 точки за хърватките наниза Драгана Домужин, а Лея Хайдин записа 20 и 9 борби.

Следващият двубой на Монтана 2003 ще бъде срещу Рилски спортист от шампионата на България на 21 февруари.