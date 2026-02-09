Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Германска радост в състезанието по ски скокове от малка шанца на Олимпиадата

Германска радост в състезанието по ски скокове от малка шанца на Олимпиадата

  • 9 фев 2026 | 21:57
  • 853
  • 0
Германска радост в състезанието по ски скокове от малка шанца на Олимпиадата

Германецът Филип Раймунд постигна най-големия успех в своята кариера, след като спечели олимпийската титла в състезанието по ски скокове от малка шанца за мъже от програмата на Милано – Кортина 2026.

Раймунд поведе след първия кръг, в който направи опит от 102.0 метра, след което постигна 106.5 във втория си скок. Така с общо 274.1 точки той победи с 3.4 пункта изненадата на вечерта Кацпер Томашяк от Полша, който се класира втори.

Третата позиция беше разделена от японеца Рен Никайдо и швейцарецът Грегор Дешванден, които завършиха на 8.1 точки зад победителя. Представителят на Франция Валентен Фубер, който беше втори след първия скок, направи разочароващ втори опит от 102.5 метра, с който изостана до петата позиция, завършвайки на 2.7 пункта зад Никайдо и Дешванден.

Едва на шестото място се нареди доминаторът в Световната купа през този сезон Домен Превц, който подобна на сестра си Ника в състезанието при дамите, не успя да пренесе формата си на Олимпийските игри. Все пак за словенеца ще има още един шанс да се пребори за индивидуален медал по време на състезанието от голямата шанца в събота.

Жалко! Влади Зографски остана едва 32-ри на малката шанца в Милано - Кортина
Жалко! Влади Зографски остана едва 32-ри на малката шанца в Милано - Кортина

За утре пък е предвидена надпреварата за смесени отбори от малката шанца. В нея всеки отбор ще включва две жени и двама мъже.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

САЩ детронира шампиона Италия на полуфиналите в кърлинга за смесени двойки в Милано - Кортина

САЩ детронира шампиона Италия на полуфиналите в кърлинга за смесени двойки в Милано - Кортина

  • 9 фев 2026 | 21:21
  • 546
  • 0
Владимир Зографски: Това е провал

Владимир Зографски: Това е провал

  • 9 фев 2026 | 21:14
  • 6647
  • 2
Жалко! Влади Зографски остана едва 32-ри на малката шанца в Милано - Кортина

Жалко! Влади Зографски остана едва 32-ри на малката шанца в Милано - Кортина

  • 9 фев 2026 | 20:55
  • 3514
  • 10
Участник на Олимпиадата стана баща за втори път

Участник на Олимпиадата стана баща за втори път

  • 9 фев 2026 | 20:35
  • 841
  • 0
Константин Василев ще дебютира на Олимпийски игри в утрешния индивидуален старт

Константин Василев ще дебютира на Олимпийски игри в утрешния индивидуален старт

  • 9 фев 2026 | 20:09
  • 700
  • 5
Огромни задръствания около шанцата в Предацо

Огромни задръствания около шанцата в Предацо

  • 9 фев 2026 | 20:07
  • 674
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бронзовият Тервел Замфиров: Мога да участвам на още пет Олимпиади

Бронзовият Тервел Замфиров: Мога да участвам на още пет Олимпиади

  • 9 фев 2026 | 19:01
  • 5680
  • 30
Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

  • 9 фев 2026 | 21:43
  • 6138
  • 3
БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

  • 9 фев 2026 | 17:01
  • 11633
  • 114
Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

  • 9 фев 2026 | 16:06
  • 21115
  • 129
Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

  • 9 фев 2026 | 15:17
  • 10561
  • 1
Пет комплекта медали бяха раздадени в третия ден на Олимпийските игри

Пет комплекта медали бяха раздадени в третия ден на Олимпийските игри

  • 9 фев 2026 | 22:30
  • 21639
  • 7