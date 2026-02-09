Германска радост в състезанието по ски скокове от малка шанца на Олимпиадата

Германецът Филип Раймунд постигна най-големия успех в своята кариера, след като спечели олимпийската титла в състезанието по ски скокове от малка шанца за мъже от програмата на Милано – Кортина 2026.

Раймунд поведе след първия кръг, в който направи опит от 102.0 метра, след което постигна 106.5 във втория си скок. Така с общо 274.1 точки той победи с 3.4 пункта изненадата на вечерта Кацпер Томашяк от Полша, който се класира втори.

Третата позиция беше разделена от японеца Рен Никайдо и швейцарецът Грегор Дешванден, които завършиха на 8.1 точки зад победителя. Представителят на Франция Валентен Фубер, който беше втори след първия скок, направи разочароващ втори опит от 102.5 метра, с който изостана до петата позиция, завършвайки на 2.7 пункта зад Никайдо и Дешванден.

Едва на шестото място се нареди доминаторът в Световната купа през този сезон Домен Превц, който подобна на сестра си Ника в състезанието при дамите, не успя да пренесе формата си на Олимпийските игри. Все пак за словенеца ще има още един шанс да се пребори за индивидуален медал по време на състезанието от голямата шанца в събота.

Жалко! Влади Зографски остана едва 32-ри на малката шанца в Милано - Кортина

За утре пък е предвидена надпреварата за смесени отбори от малката шанца. В нея всеки отбор ще включва две жени и двама мъже.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages