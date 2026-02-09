Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Ботев Враца победи Миньор и излезе на пето място в Sesame НБЛ

Ботев Враца победи Миньор и излезе на пето място в Sesame НБЛ

  • 9 фев 2026 | 21:55
  • 287
  • 0
Ботев Враца победи Миньор и излезе на пето място в Sesame НБЛ

Новакът в Sesame НБЛ Ботев Враца победи гостуващия Миньор Перник с 89:81 (19:18, 28:19, 24:24, 18:20) в последния мач от програмата на 20-ия кръг на шампионата.

Срещата, която се проведе в Ботевград, бе много интересна и държа феновете по трибуните в напрежение до самия край. Домакините не изпуснаха водачеството нито в един момент, но авансът от 16 точки, който имаха в третата четвърт, бе стопен до само две след тройка на Лъчезар Тошков четири минути преди края. Врачани отговориха с точна стрелба от далечна дистанция на Ивайло Христов и успешен опит на Кортни Александър, за да поведат с 82:75.

Две минути преди края Джордан Тали намали за перничани до 79:82, но тройка на Михаил Калинов и два последователни коша на капитана на Ботев Враца Георги Герганов решиха срещата в полза на домакините.

Герганов бе най-полезен за домакините с 27 точки, Кортни Александър добави 19, а с 16 точки приключи Михаил Калинов.

За тима на Миньор Игор Кесар отбеляза 23 точки, а Лъчезар Тошков добави 18.

Успехът бе девети за тима на Ботев, като с него врачани се изкачиха на пето място във временното класиране. Миньор е девети със 7 успеха и 11 поражения, две повече от тези на техния съперник. 

Снимка: Sesame НБЛ

