Юго Юмбер победи бившия шампион Даниил Медведев в Ротердам

  • 9 фев 2026 | 21:20
  • 526
  • 0
Французинът Юго Юмбер победи бившия шампион Даниил Медведев (Русия) на турнира на твърда настилка в зала в Ротердам с награден фонд 2 462 660 евро. 27-годишният французин спечели със 7:6(4), 3:6, 6:3 за 2:22 часа. Той се представи стабилно в решаващия трети сет и нанесе на Медведев първа загуба в първия кръг от миналогодишното Открито първенство на САЩ.

Руснакът спечели титлата в Ротердам през 2023 година.

„Това е наистина страхотно. Първата ми победа тук, срещу Даниил…  Това е голяма победа и съм супер щастлив. Загубих втория сет, но знаех, че играя добре. Беше страхотен мач от началото до края. Последният сет беше наистина солиден“, коментира Юмбер.

В друг мач от надпреварата номер 6 Камерън Нори (Великобритания) надви над Роберто Баутиста Агут (Испания) със 7:6(3), 6:1. 

Снимки: Imago

