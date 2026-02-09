Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Франьо фон Алмен: Пълна лудост е, но не се чувствам като звездата на ските

  • 9 фев 2026 | 19:28
  • 108
  • 0
До момента швейцарският скиор Франьо фон Алмен е голямата звезда на Олимпийските игри в Милано-Кортина и два дни след титлата си в спускането, той спечели златен медал и отборно в комбинацията в тандем с Тангий Неф. Той стана и първият швейцарец с две олимпийски титли при мъжете

Брилянтен Тангий Неф донесе златото на него и Фон Алмен в комбинацията
"Пълна лудост е, но не се чувствам звездата на алпийските ски. А и Игрите все още не са свършили", бяха първите думи на Фон Алмен пред медиите, който в сряда ще участва и на супергигантския слалом. "Определено Танги свърши по-голяма част от работата. Той направи разлика от почти секунда пред оставалите и съм му сърдечно благодарен", заяви още шампионът.

"Възхищавам се на стила на Франьо. Той ме вдъхнови да карам до дупка. Това може би беше най-доброто спускане в кариерата ми, беше стратосферично", каза и другият златен медалист Тангий Неф.

Снимки: Gettyimages

