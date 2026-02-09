Популярни
  Петра Влъхова се завръща в стартовата къщичка след повече от 2 години отсъствие

Петра Влъхова се завръща в стартовата къщичка след повече от 2 години отсъствие

  9 фев 2026 | 17:51
  • 546
  • 0
Петра Влъхова се завръща в стартовата къщичка след повече от 2 години отсъствие

Олимпийската шампионка в слалома от Пекин 2022 Петра Влъхова ще се завърне в стартовата къщичка за първи път от януари 2024 година насам по време на утрешната отборна комбинация при дамите от програмата на Милано – Кортина 2026.

Словачката не се е състезавала през последните повече от две години заради много тежка травма на коляното. Заради нея тя пропусна целия сезон 2024-25 в Световната купа по ски алпийски дисциплини и не се е състезавала от началото на настоящата кампания.

Мики Шифрин и Брийзи Джонсън ще си партнират в утрешната отборна комбинация
Мики Шифрин и Брийзи Джонсън ще си партнират в утрешната отборна комбинация

Влъхова обаче попадна в състава на Словакия за Игрите в Италия, а утре ще бъде нейният първи старт. Нейна съотборничка ще бъде Катарина Сробова, която ще кара в спускането, а Влъхова ще стартира в слалома в следобедните часове.

Снимки: Gettyimages

