Обявиха програмата на efbet Лига за следващите четири кръга

Спортно-техническата комисия към БФС обяви програмата за следващите четири кръга в efbet Лига. Дербито между първия Левски и втория ЦСКА 1948 от 22-ия кръг ще се играе на 22 февруари от 16:45 часа. Сблъсъкът между “сините” и Лудогорец пък е на 5 март от 18:00 часа.

Ето цялата програма на родния елит:

XXII кръг

20.02 /петък/

Черно море Вн - Ботев Вр 17.45

21.02 /събота/

Добруджа 1919 Дч - Монтана 1921 12.30

Локомотив 1926 Пд - Спартак 1918 Вн 15.00

ЦСКА Сф - Славия 1913 17.30

22.02 /неделя/

Локомотив 1929 Сф - Септември Сф 12.00

Берое СЗ - Арда 1924 Кж 14.15

ЦСКА 1948 Сф - Левски Сф 16.45

23.02 /понеделник/

Ботев Пд - Лудогорец 1945 Рз 18.00

XXIII кръг

27.02 /петък/

Арда 1924 Кж - Спартак 1918 Вн 12.45

Монтана 1921 - Ботев Пд 15.15

Славия 1913 - ЦСКА 1948 Сф 17.45

28.02 /събота/

Ботев Вр - Берое СЗ 12.30

Добруджа 1919 Дч - Черно море Вн 15.00

Септември Сф - ЦСКА Сф 17.30

01.03 /неделя/

Левски Сф - Локомотив 1929 Сф 17.15

02.03 /понеделник/

Лудогорец 1945 Рз - Локомотив 1926 Пд 18.00

XXIV кръг

03.03 /вторник/

Спартак 1918 Вн - Монтана 1921 13.30

Берое СЗ - Славия 1913 16.00

Ботев Пд - Септември Сф 18.30

04.03 /сряда/

Черно море Вн - Арда 1924 Кж 16.00

ЦСКА Сф - Ботев Вр 18.30

05.03 /четвъртък/

Локомотив 1929 Сф - Добруджа 1919 Дч 13.15

Локомотив 1926 Пд - ЦСКА 1948 Сф 15.45

Лудогорец 1945 Рз - Левски Сф 18.30



XXV кръг

06.03 /петък/

Славия 1913 - Спартак 1918 Вн 18.00

07.03 /събота/

Септември Сф - Черно море Вн 15.00

Ботев Вр - Арда 1924 Кж 17.30

08.03 /неделя/

Добруджа 1919 Дч - Берое СЗ 12.45

ЦСКА 1948 Сф - Ботев Пд 15.15

ЦСКА Сф - Локомотив 1929 Сф 17.45

09.03/понеделник/

Монтана 1921 - Лудогорец 1945 Рз 15.30

Левски Сф - Локомотив 1926 Пд 18.00