Обявиха програмата на efbet Лига за следващите четири кръга

Спортно-техническата комисия към БФС обяви програмата за следващите четири кръга в efbet Лига. Дербито между първия Левски и втория ЦСКА 1948 от 22-ия кръг ще се играе на 22 февруари от 16:45 часа. Сблъсъкът между “сините” и Лудогорец пък е на 5 март от 18:00 часа.
Ето цялата програма на родния елит:
XXII кръг
20.02 /петък/
Черно море Вн - Ботев Вр 17.45
21.02 /събота/
Добруджа 1919 Дч - Монтана 1921 12.30
Локомотив 1926 Пд - Спартак 1918 Вн 15.00
ЦСКА Сф - Славия 1913 17.30
22.02 /неделя/
Локомотив 1929 Сф - Септември Сф 12.00
Берое СЗ - Арда 1924 Кж 14.15
ЦСКА 1948 Сф - Левски Сф 16.45
23.02 /понеделник/
Ботев Пд - Лудогорец 1945 Рз 18.00
XXIII кръг
27.02 /петък/
Арда 1924 Кж - Спартак 1918 Вн 12.45
Монтана 1921 - Ботев Пд 15.15
Славия 1913 - ЦСКА 1948 Сф 17.45
28.02 /събота/
Ботев Вр - Берое СЗ 12.30
Добруджа 1919 Дч - Черно море Вн 15.00
Септември Сф - ЦСКА Сф 17.30
01.03 /неделя/
Левски Сф - Локомотив 1929 Сф 17.15
02.03 /понеделник/
Лудогорец 1945 Рз - Локомотив 1926 Пд 18.00
XXIV кръг
03.03 /вторник/
Спартак 1918 Вн - Монтана 1921 13.30
Берое СЗ - Славия 1913 16.00
Ботев Пд - Септември Сф 18.30
04.03 /сряда/
Черно море Вн - Арда 1924 Кж 16.00
ЦСКА Сф - Ботев Вр 18.30
05.03 /четвъртък/
Локомотив 1929 Сф - Добруджа 1919 Дч 13.15
Локомотив 1926 Пд - ЦСКА 1948 Сф 15.45
Лудогорец 1945 Рз - Левски Сф 18.30
XXV кръг
06.03 /петък/
Славия 1913 - Спартак 1918 Вн 18.00
07.03 /събота/
Септември Сф - Черно море Вн 15.00
Ботев Вр - Арда 1924 Кж 17.30
08.03 /неделя/
Добруджа 1919 Дч - Берое СЗ 12.45
ЦСКА 1948 Сф - Ботев Пд 15.15
ЦСКА Сф - Локомотив 1929 Сф 17.45
09.03/понеделник/
Монтана 1921 - Лудогорец 1945 Рз 15.30
Левски Сф - Локомотив 1926 Пд 18.00