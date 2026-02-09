Оливейра разкри, че е имал три контузии преди битката с Баутиста

След като загуби от Марио Баутиста на UFC Fight Night 266, Винисиус Оливейра коментира представянето си в Лас Вегас пред медиите.

В първата си главна среща за UFC бразилецът беше надигран с относителна лекота от Марио Баутиста (17-3 MMA, 11-3 UFC). Оливейра (23-4 MMA, 4-1 UFC) се предаде във втория рунд. Това беше първата му загуба в UFC след впечатляващ старт от четири поредни победи. След двубоя Оливейра публикува видео в социалните мрежи, за да коментира поражението. На родния си португалски език 32-годишният спортист заяви, че е получил контузии по време на тренировъчния си лагер, които според него са допринесли за загубата.

Въпреки това, според превода на текста му, Оливейра е уверен, че ще се завърне по-силен.

„Е, хора, нещата отново се объркаха“, написа Оливейра. „Изгубих бройката колко пъти съм губил в живота си, но всеки път съм се изправял и съм продължавал напред. Тъжен съм за отбора си и за всички, които ме подкрепяха, но както и да е, без тъжни истории, нека продължим към следващото пътешествие. Направих невъзможното, свалих отново килограмите, имах 3 контузии по време на този тренировъчен лагер: контузия на ротаторния маншон, контузия на менискуса, а също и фрактура на ръката, но аз все още съм най-добрият, ужасът си има име! Даааааа!“

Винисиус Оливейра сваля над 20 килограма за всеки мач и планира да смени категорията след спечелване на титла

Оливейра си спечели договор с UFC чрез участието си в DWCS през септември 2023 г. Дебютът му в организацията беше зрелищен нокаут с летящо коляно срещу Бернардо Сопай, който му донесе двоен бонус за „Представяне на вечерта“ и „Битка на вечерта“ преди малко по-малко от две години. Той продължи с победи над известни бойци в категория петел като Рики Саймън и Саид Нурмагомедов, като двубоят с последния му донесе още един бонус за „Битка на вечерта“. През юли 2025 г. той записа четвърта поредна победа и трета поредна със съдийско решение, когато надигра Кайлър Филипс.

От своя страна, Баутиста се завърна на победния път след загуба с решение от бившия претендент за титлата Умар Нурмагомедов през октомври. Сега той има девет победи в последните си десет двубоя, включително над бившия шампион на UFC в категория перо, Жозе Алдо, и бившия шампион на "Bellator" - Пачи Микс.