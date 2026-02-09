Организаторите на Милано - Кортина 2026 разглеждат случая с чупещите се медали

Организационният комитет на Олимпийските игри в Милано-Кортина разглежда възникналия проблема с качеството на медалите.

Макар че са изминали само два състезателни дни след официалното откриване на спортния форум на 6 февруари, въпросът вече е на дневен ред, след като няколко спортисти се оплакаха, че спечелените от тях отличията се разпадат. Една от първите, която даде публичност на проблема вчера, беше шампионката в спускането Брийзи Джонсън (САЩ).

Олимпийската шампионка в спускането Брийзи Джонсън е счупила златния си медал

Подобно нещо се случи и с бронзовото отличие, което в неделя спечели Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд. След награждаването българинът се затича и медалът му падна от връзката, но той успя отново да го прикрепи към нея, като го вкара обратно в държача и го притисна с пръстите на ръката, за да го затвори и да захване двете части.Проблемът изглежда идва от това, че медалите са доста тежки, а шифтчето, което ги придържа към връзката, е меко и лесно се огъва при по-резки движения.

🥉A German biathlete’s medal broke off at the Olympics



It happened while the German biathlon team was cheerfully celebrating their third-place finish in the mixed relay at the Olympic Village.



Luckily, the medal didn’t break — and the Germans kept dancing and celebrating their… pic.twitter.com/e9zQlgTz4n — NEXTA (@nexta_tv) February 9, 2026

"Наясно сме с информациите, свързани с олимпийските медали и разглеждаме въпроса в координация с отговорните за това наши партньори", коментираха от Организационния комитет на Игрите.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages