Таня Гатева обяви разширен състав от 24 състезателки за евроквалификациите през март

Селекционерът на женския национален отбор по баскетбол Таня Гатева обяви разширен състав от 24 състезателки за европейските квалификации през месец март, съобщават от БФ Баскетбол.

За първи път в историята националките ще изиграят официални квалификационни срещи в Пловдив. Зала “Колодрума” ще бъде домакин на двубоите срещу Азербайджан на 11 март и срещу Украйна на 14 март. Третият мач ще бъде на 17 март в Бар срещу Черна гора.

След впечатляващ старт и три поредни победи в първия квалификационен прозорец, националките се завръщат пред родна публика, за да продължат силното си представяне в пресявките.

Ето и кои състезателки са избрани от Таня Гатева за разширения състав на България:

1. Карина Константинова - Келтерн (Германия)

2. Гергана Иванова - Роял Касторс (Белгия)

3. Борислава Христова - Атинайкос (Гърция)

4. Илияна Георгиева - Фаенца (Италия)

5. Катрин Стоичкова - Ровиго (Италия)

6. Кайла Хилсман - Китай

7. Стефани Костович - САЩ

8. Преслава Колева - Алперия Баскет (Италия)

9. Ивана Бонева - Рилски спортист

10. Деница Манолова - Рилски спортист

11. Валерия Алексиева - Берое Стара Загора

12. Радостина Христова - Монтана 2003

13. Силвия Миленова - Септември

14. Ивана Николова - Фоксес Гусано (Италия)

15. Юлияна Вълчева - Берое Стара Загора

16. Гергана Маданкова - Берое Стара Загора

17. Габриела Николова - Монтана 2003

18. Янина Тодорова - Витербо (Италия)

19. Деяна Стояновска - Берое Стара Загора

20. Христина Тютюнджиева - Арад (Румъния)

21. Лидия Йохан - Испания

22. Димана Костова - Рилски спортист

23. Виолета Григорова - Рилски спортист

24. Яна Карамфилова - САЩ