Грациите на Левски триумфираха в Япония

Състезателките на Левски спечелиха титлата в индивидуалната отборна надпревара на турнира по художествена гимнастика "Sanix Open" в Япония.

Иванина Иванска, Ивон Бошкилова, Анания Димитрова и Виктория Христозова показаха стабилни резултати в началото на състезателната година и и успяха да победят силни японски състави.

Тимът, в който се състезаваха Габриела Пеева и Александра Иванова също се представи отлично. Българо-японският състав се движеше на позиции за медали след първия ден от състезанието, но след това остана в подножието на почетната стълбичка.

В надпреварата при ансамблите Анания Димитрова, Габриела Пеева, Ивон Бошкилова, Александра Иванова и Виктория Христозова с треньор Теодора Паничарска е вицешампион в тазгодишната надпревара.

Водач на делегацията беше Татяна Янева, а на съдийската маса - Савина Ганчева, съобщават от клуба.