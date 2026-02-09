Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Алперен Шенгюн заменя Шей Гилджъс-Александър в Мача на звездите на НБА

Алперен Шенгюн заменя Шей Гилджъс-Александър в Мача на звездите на НБА

  • 9 фев 2026 | 01:46
  • 155
  • 0
Алперен Шенгюн заменя Шей Гилджъс-Александър в Мача на звездите на НБА

Звездата на Хюстън Рокитс Алперен Шенгюн ще замени контузения Шей Гилджъс-Александър в Мача на звездите в НБА, който е предвиден за 15 февруари в Лос Анджелис, обявиха от Националната баскетболна асоциация.

Избраният за най-полезен играч през миналия сезон и шампион с Оклахома Сити Тъндър Гилджъс-Александър получи контузия в коремната област. Това е втора селекция за 23-годишния турчин Шенгюн, като той се присъедини към световният тим в мини турнира с три отбора, в който той ще си партнира с Никола Йокич, Лука Дончич и Виктор Уембаняма.

Изборът на Шенгюн от комисаря Адам Силвър идва 24 часа, след като турският състезател се извини за това, че е обидил многократно съдията при загубата на отбора му от Бостън Селтикс в сряда.

Алперен Шенгюн е вторият турчин в Мача на звездите на НБА, като първият е Мехмет Окур, който участва м звездната среща през 2007.

