Шоу на Ленард и убедителна победа за Клипърс над Тимбъруулвс

Кауай Ленард направи едно от най-силните си представяния през сезона, повеждайки Лос Анджелис Клипърс към победа със 115:96 над Минесота Тимбъруулвс.

Звездата на Клипърс завърши срещата с 41 точки и 8 борби, доминирайки и в двете фази на играта. Лос Анджелис реши мача с впечатляваща серия от 17-3 в края на третата четвърт, изграждайки си солидна преднина. Значителен принос имаха и Джон Колинс и Яник Конан Нидерхаузер, които отбелязаха по 15 точки, като Колинс реализира 6/9 от игра.

4th game this season with 40+ PTS... it's the most times he's done so in any season of his career! pic.twitter.com/iumX3Q0J9y — NBA (@NBA) February 8, 2026

За Минесота Антъни Едуардс беше най-резултатен с 23 точки, а Джулиъс Рандъл добави 17. Тимбъруулвс претърпяха третата си загуба в последните четири мача, всички срещу отбори с отрицателен баланс, продължавайки своята непостоянна форма. Айо Досунму направи своя дебют за Тимбъруулвс след трансфера си от Чикаго Булс, записвайки 11 точки и 2 откраднати топки.

Представянето на гостите беше разочароващо, тъй като те реализираха едва 8/33 тройки и допуснаха 20 грешки, оставайки под 100 точки едва за втори път през настоящия сезон.

С този успех калифорнийци подобриха баланса на деветата позиция в Западната конференция до 25-27, докато Вълците са шести с 32-22.