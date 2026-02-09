С дабъл-дабъл на Барнс Раптърс надвиха Пейсърс

Скоти Барнс с 25 точки и 14 борби поведе Торонто Раптърс към победа със 122:104 над Индиана Пейсърс. Гардът на Раптърс беше впечатляващ с 12/20 стрелби от игра, добавяйки шест асистенции, четири блокади и две откраднати топки за 33 минути на терена.

Значителен принос имаше и Ар Джей Барет с 20 точки, 8 борби и 5 асистенции, докато Сандро Мамукелашвили добави 17 точки. Положителен беше и дебютът на Трейс Джаксън-Дейвис, който записа дабъл-дабъл с 10 точки и 10 борби за 15 минути игра, след като беше трансфериран от Голдън Стейт Уориърс.

За Пейсърс Паскал Сиакам се отличи с 18 точки, като Джей Хъф и Джарас Уокър го последваха съответно с 15 и 13 точки.

С успеха днес Торонто записа втора поредна победа и подобри баланса си до 32-22, а Индиана, последен в Източната конференция, претърпя четвърта поредна загуба и падна до 13-40.

Негативно развитие за Торонто беше контузията на новобранеца Колин Мъри-Бойлс, който напусна играта в първата четвърт с навяхване на левия палец. От страна на Пейсърс Джони Ферфи беше изваден от игра в третата четвърт след лошо падане, порадило дискомфорт в десния крак.

Маями Хийт постигна успех в гостуване срещу Вашингтон Уизардс със 132:101. Бам Адебайо отбеляза 22 точки, а Каспарас Якучионис вкара и шестте си опита отдалеч за общо 22 точки и най-добро постижение, откакто беше избран под номер 20 в драфта през миналата година. Кел'Ел Уеър добави дабъл-дабъл от 19 точки и 14 борби, а Симоне Фонтекио се отчете с 12 точки.

За „Магьосниците“ Тристан Вукчевич записа 14 точки, Джъстин Чампени, Кишон Джордж и Бъб Карингтън отбелязаха по 13, Алекс Сар завърши с дабъл-дабъл от 12 точки и 12 борби, а Джамир Уоткинс се отчете с 12 точки и 7 борби.