Никс "превзеха" Бостън и продължават устремния си ход

Ню Йорк Никс победи Бостън Селтикс със 111:89, за да задмине „Келтите“ на втората позиция в класирането на Източната конференция в Националната баскетболна асоциация (НБА).

Отборът от "Голямата ябълка" наложи своя ритъм от третата четвърт, изграждайки двуцифрена преднина, която управляваше с лекота до края. Това беше девета победа за Никс в последните им десет мача, което потвърждава отличната им форма.

Абсолютен герой за победителите отново беше Джейлън Брънсън, който направи MVP-изпълнение, отбелязвайки от всяка точка на игрището. Той завърши с с 31 точки и 8 асистенции,, а Джош Харт, който добави 19 точки. Карл-Антъни Таунс допринесе с дабъл-дабъл, записвайки 11 точки и 10 борби.

Jalen Brunson and New York win in Boston!



🫡 31 PTS

🫡 8 AST

🫡 4 3PM



NYK (34-19) rises to #2 in the East! pic.twitter.com/8VMi6rIxip — NBA (@NBA) February 8, 2026

За Селтикс, които не успяха да окажат съпротива, Джейлън Браун беше най-постоянният играч с 26 точки и 4 асистенции. Дерик Уайт записа 19 точки и 4 асистенции, а новото попълнение Никола Вучевич отбеляза 11 точки.

Нюйоркчани показаха добра стрелба отдалеч, вкарвайки 40% от стрелбите си зад арката, докато домакините от Бостън реализираха едва 7 от 41-те си далечни опити за 17% успеваемост. Това се оказа ключово в хода на двубоя, в който Селтикс спечелиха едва една от четирите части и въпреки че успяха да достигнат на 4 точки от съперника си, в крайна сметка отстъпиха в битката за второто място на Изток. Така двата тима са с изравнени постижения от 34 победи и 19 загуби, но именно преките двубои дават превес на Никс.