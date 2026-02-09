Популярни
Никс "превзеха" Бостън и продължават устремния си ход

  • 9 фев 2026 | 11:11
  • 192
  • 0
Ню Йорк Никс победи Бостън Селтикс със 111:89, за да задмине „Келтите“ на втората позиция в класирането на Източната конференция в Националната баскетболна асоциация (НБА).

Отборът от "Голямата ябълка" наложи своя ритъм от третата четвърт, изграждайки двуцифрена преднина, която управляваше с лекота до края. Това беше девета победа за Никс в последните им десет мача, което потвърждава отличната им форма.

Абсолютен герой за победителите отново беше Джейлън Брънсън, който направи MVP-изпълнение, отбелязвайки от всяка точка на игрището. Той завърши с с 31 точки и 8 асистенции,, а Джош Харт, който добави 19 точки. Карл-Антъни Таунс допринесе с дабъл-дабъл, записвайки 11 точки и 10 борби.

За Селтикс, които не успяха да окажат съпротива, Джейлън Браун беше най-постоянният играч с 26 точки и 4 асистенции. Дерик Уайт записа 19 точки и 4 асистенции, а новото попълнение Никола Вучевич отбеляза 11 точки.

Нюйоркчани показаха добра стрелба отдалеч, вкарвайки 40% от стрелбите си зад арката, докато домакините от Бостън реализираха едва 7 от 41-те си далечни опити за 17% успеваемост. Това се оказа ключово в хода на двубоя, в който Селтикс спечелиха едва една от четирите части и въпреки че успяха да достигнат на 4 точки от съперника си, в крайна сметка отстъпиха в битката за второто място на Изток. Така двата тима са с изравнени постижения от 34 победи и 19 загуби, но именно преките двубои дават превес на Никс.

