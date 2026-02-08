Култов Пламен Константинов: Това е Зенит (Казан), а не някакви колхозници!

Пламен Константинов отново показа колко е колоритен по време на дербито, в което носителят на Купата на Русия Локомотив (Новосибирск) победи шампиона Зенит (Казан) с 3:2.

Най-забавният момент от драматичния сблъсък между Локомотив (Новосибирск) и Зенит (Казан) дойде по време на тайм-аут, когато Константинов избухна с репликата:

„Трябва сами да си го вземем, а не да чакаме те да ни го подарят. Това е Зенит (Казан), не са някакви си колхозници!“

В напрегнат момент от четвъртия гейм, когато Локомотив започна да изпуска аванс, Константинов се обърна към играчите си с:

„Спокойно, дишайте 3 пъти дълбоко и се усмихнете, моля.“