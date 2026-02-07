Супер Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) нанесоха втора загуба на шампиона Зенит (Казан)!

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) записаха драматична, но много сладка победа у дома над шампиона Зенит (Казан) с 3:2 (19:25, 28:26, 22:25, 25:23., 15:13) в мач от 23-ия кръг в Суперлигата на Русия.

Така възпитаниците на Пламен Константинов нанесоха и второто поражение на шампионите, след като победи Зенит и в Казан в първия полусезон с 3:1.

Успехът бе 19-и за Локомотив от началото на сезона и с актив от 56 точки (19 победи,, 4 загуби) Мони Николов и съотборниците му заемат третото място във временното класиране.

Въпреки загубата, Зенит остава лидер с актив от 64 точки (22 победи, 2 загуби).

В следващия двубой Локомотив приема Динамо (Москва) на 11 февруари.

Двубоят не започна добре за Локомотив. Зенит поведе с 5:1. Пламен Константинов взе прекъсване за Локомотив. Фьодор Воронков намали до 6:12. Грешка на Андрей Сурмачевский и 9:15. Пламен Константинов замени Симеон Николов и Иля Казаченков с Раджабдимир Шахбанмирзаев и Вадим Ожиганов. Блокада на Илиян Куркаев и 11:16. Омар Курбанов завърши с атака дълго разиграване за 12:19. Симеон Николов и Иля Казаченков се завърнаха в игра при 14:20. Зенит спечели първата част с 25:19.

Ас на Мони Николов и Локомотив поведе с 2:1 в началото на втората част. Великолепна комбинация в центъра Симеон Николов - Дмитрий Лизик 5:3. Великолепна блокада на Фьодор Воронков и 7:4. Максим Михайлов замени Дражен Лубурич в състава на Зенит. Ас на Максим Михайлов изведе Зенит напред при 9:8. Единична блокада на Константин Абаев спря атака на Омар Курбанов и 10:8. При 9:12 Пламен Константинов взе прекъсване за Локомотив. Шампионите от Зенит поведоха с 15:10. Атака на Омар Курбанов и 11:15. Атака на Дмитрий Волков изведе Зенит напред със 17:13. Зинет дръпна с 22:16. Локомотив намали до 20:22. Великолепна комбинация Мони Николов - Омар Курбанов и 21:22. Алексей Вербов взе прекъсване за Зенит. Пламен Константинов поиска видеочек и 22:23. Ас на Мони Николов и равенство 23:23. нов мощен сервис на Мони Николов, но шампионите стигнаха до точка - 23:24. Блокада на Дмитрий Лизик и равенство при 24:24. Атака на Иля Казаченков и 25:25. Ас на Дмитрий Лизик и геймбол за тима от Новосибирск 26:25. Дмитрий Лизик донесе успеха на Локомотив във втората част с 28:26.

Двойна блокада на Мони Николов и Дмитрий Лизик и 5:3 за Локомотив в началото на третата част. Страхотна блокада на Дмитрий Лизик и 7:5. Мони Николов остави без блокада Фьодор Воронков и 9:8. Тройна “локомотивска” блокада направи резултата 10:8. Алексей Вербов взе прекъсване за Зенит. Мони Николов вдигна топката от 6-ия метър и Фьодор Воронков атакува успешно по блокадата за 11:9. Мощна атака на Мони Николов и 14:12. Ас на Илияс Куркаев и 15:13. Атака на Иля Казаченков по правата от зона 2 - 17:15. Пайп на Дмитрий Волков изравни резултата при 19:19. Атака на Михаил Лабинский изведе Зенит напред с 20:19. Максим Михайло атакува по блокадата 21:19. Пламен Константинов взе прекъсване за Локомотив. Великолепно първо темпо на Мони Николов с Дмитрий Лизик - 20:21. Блокаут на Дмитрий Волков и Зенит стигна до геймбол при 24:21. Нова атака на Дмитрий Волков и шампионите спечелиха третата част с 25:22.

Възпитаниците на Пламен Константинов поведоха с 6:3 в началото на четвъртата част. Мощна атака на Иля Казаченков по блокадата и 8:5. Нова прекрасна комбинация Мони Николов - Иля Казаченков 9:6. Атака на Максим Михайлов и равенство при 10:10.

Ас на Дмитрий Лизик и 16:10. Атака на Иля Казаченков направи резултата 18:14. Успешен видеочек на Пламен Константинов - 20:18. Мощен сервис на Мони Николов и контраатака на Дмитрий Лизик - 21:18. Атака по диагонала на Омар Курбанов от зона 4 и 22:19. Фьодор Воронков атакува успешно за 23:20. Иля Казаченков атакува мощно по диагонала от зона 2 и геймбол за тима от Новосибирск 24:22. Локомотив спечели четвъртата част с 25:23, след като волейболистите на Зенит допуснаха грешка.

Блокада на Локомотив и 5:2 в началото на тайбрека. Алексей Вербов взе прекъсване за Зенит. Мощна атака на Иля Казаченков и 6:2. Алексей Вербов взе и второто си прекъсване за Зенит в тайбрека. Страхотна блокада на Илияс Куркаев и 8:3 преди двата тима да разменят игралните си полета. Дмитрий Волков заби топката с 2 ръце в мрежата, но бе отсъдена мрежа на домакините - 8:4. Алексей Кононов заби в мрежата и 10:4 за локомотив. Ас на Дражен Лубурич - 7:10. Пламен Константинов взе прекъсване за Локомотив. Още един ас от Дражен Лубурич - 8:10. Дражен Лубурич би началния удар в мрежата 8:11. Иля Казаченков атакува мощно за 12:10. Ас на Мони Николов и 13:10.

Дмитрий Лизик атакува в аут - 13:12. Пламен Константинов взе прекъсване за тима от Новосибирск. Максим Михайлов отигра в атака за 13:14. Локомотив спечели тайбрека с 15:13.

Симеон Николов записа 4 точки (3 аса, 50% ефективност в атака - -5) и получи оценка 5.6 за представянето си в мача.

Иля Казаченков стана най-резултатен за Локомотив с 23 точки (1 блок, 55% ефективност в атака - +9).

Омар Курбанов добави още 12 точки (2 аса, 43% ефективност ва така, 10% перфектно и 29% позитивно посрещане - -2).

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ЗЕНИТ (КАЗАН) 3:2 (19:25, 28:26, 22:25, 25:23., 15:13)

ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ, Иля Казаченков, Омар Курбанов, Фьодор Воронков, Илияс Куркаев, Дмитрий Лизик - Сергей Мелкозьоров-либеро (Семьон Кривитченко-либеро, Раджабдир Шахбанмирзаев, Вадим Ожиганов, Михаил Вишняков)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ

ЗЕНИТ: Константин Абаев, Дражен Лубурич, Михаил Лабинский, Дмитрий Волков, Алексей Кононов, Роман Романовски - Сантияго Данани-либеро (Андрей Сурмачевский, Максим Михайлов, Артьом Волвич)

Старши треньор: АЛЕКСЕЙ ВЕРБОВ

Треньор: КОНСТАНТИН СИДЕНКО.