  Волейбол
  2. Волейбол
  Симеон Николов: В плейофите Локомотив ще е най-силният отбор

Симеон Николов: В плейофите Локомотив ще е най-силният отбор

  • 8 фев 2026 | 19:54
Световният вицешампион с България Симеон Николов говори след победата на Локомотив (Новосибирск) над шампиона Зенит (Казан) с 3:2.

„Радвам се, че победихме. Със сигурност можехме да играем много по-добре, включително и аз лично. Не искам да звуча недоволен, но от моята игра като разпределител мога да искам много повече. Но съм много щастлив, че дори когато не играем най-добрия си волейбол, пак можем да спечелим. И съм сигурен, че в плейофите ще бъдем най-силният отбор“, заяви Мони Николов след мача.

Супер Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) нанесоха втора загуба на шампиона Зенит (Казан)!

Николов отдели специално внимание и на атмосферата в залата, като подчерта ролята на феновете.

„Атмосферата беше наистина страхотна – една от най-добрите, които съм преживявал. Ако имаме такива фенове на всеки мач, ще бъде много трудно да загубим у дома. Много съм благодарен и много щастлив заради публиката.“

Разпределителят коментира и играта на Константин Абаев, когото счита за един от най-силните на поста в Русия.

„Мисля, че той винаги играе на много високо ниво. Днес не беше по-различно. Той игра много добре – с много варианти и много прецизно разпределение. Щастлив съм, че можах да играя срещу него и да науча някои неща.“

Николов говори и за живота си в Русия, като призна, че настроението му е отлично с настъпването на пролетта.

„Времето всъщност е много хубаво в момента. Много съм щастлив, че вече не е минус 40.“

Той сподели, че вече знае доста руски, но се пошегува, че трябва да бъде предизвикан с въпрос на руски, за да отговори.

„Знам доста руски, но трябва да ме питате нещо на руски, за да ви отговоря на руски.“

В края на разговора Николов с усмивка разказа и за малките удоволствия извън залата.

„Сауната е много добра. Любимата ми руска храна е борш. Обожавам борш“, допълни Мони Николов.

