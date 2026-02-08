Севиля и Жирона сътвориха драма в самия край

Севиля и Жирона направиха драматично 1:1 в мач от 23-тия кръг на Ла Лига, който трябваше да се играе вчера, но бе отложен за днес заради бурята в Андалусия.

Още в 3-ата минута каталунците откриха резултата. Тома Льомар получи топката на границата на наказателното поле и с хубав удар препарира Одисеас Влаходимос - 0:1.

Истинската драма обаче се състоя в дългото продължение на двубоя. В добавеното време защитата на Жирона направи голяма грешка, от която се възползва Кике Салас, който изравни с топовен изстрел от дистанция за 1:1. В 95-ата минута пък гостите получиха златен шанс да си тръгнат с трите точки, след като получиха дузпа за гостите. Те направиха бърза смяна, като в игра се появи ветеранът Кристиан Стуани, който обаче пропусна от бялата точка в 97-ата минута и не успя да донесе три точки на тима си.

⏹️FINAL EN EN NERVIÓN CON REPARTO DE PUNTOS. #SevillaGirona pic.twitter.com/w7a8wrhaao — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 8, 2026

Така след драматичното равенство Жирона и Севиля остават съседи в класирането, като каталунците са на 12-о място с 26 точки, а тимът от Андалусия на 13-о с точка по-малко.

Снимки: Imago