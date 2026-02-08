Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ница
  3. Ница и Монако не излъчиха победител в дербито на Лазурния бряг

Отборите на Ница и Монако завършиха наравно 0:0 на "Алианц Ривиера" в дербито на Лазурния бряг от 21-вия кръг на Лига 1.

Двата тима не си вкараха голове, но мачът започна много силно за гостите от Монако, като още в третата минута шут на Фоларин Балогун направи безпомощен вратаря на Ница Максим Дюпе, но той бе спасен от напречната греда. В следващата атака бе отсъдена дузпа за Ница след игра с ръка на Тило Керер от гостите в наказателното поле, но след преглед с ВАР наказателният удар бе отменен. Вратарят на Ница спаси опасни удари на Балогун и Александър Головин. В 72-рата минута Софиан Диоп насочи топката към опразнената врата на Монако, но Керер в последния момент изби пред голлинията с акробатично изпълнение.

След това реми Монако е на девето място в подреждането с 28 точки, а Ница е 13-и с 23.

Снимки: Imago

