Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Венеса Радева: Много сладка победа

Венеса Радева: Много сладка победа

  • 8 фев 2026 | 19:03
  • 553
  • 0
Венеса Радева: Много сладка победа

Волейболистката на Левски Венеса Радева призна, че победите във "вечното" дерби носят допълнителна радост на тима. "Сините" волейболистки спечелиха столичния сблъсък с ЦСКА с 3:1 гейма.

Левски спечели дербито с ЦСКА при жените
Левски спечели дербито с ЦСКА при жените

"Успяхме да ги натиснем на сервис и това ги разколеба на атака. Не мога да намеря промяна при новия треньор, но на тренировка сме много по-концентрирани и по-ведри. Представихме се доста добре, спрямо мача, който изиграхме за Купата", сподели Радева след срещата за БНТ.

Денислав Димитров: Победа в дерби винаги е в плюс
Денислав Димитров: Победа в дерби винаги е в плюс

Според нея публиката създава невероятно преживяване във "вечното" дерби.

"Много сладка победа във Вечното дерби. Има много атмосфера в залата. Това е невероятно преживяване", допълни централната блокировачка.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Димитър Димитров с 14 точки при чиста победа в Република Корея

Димитър Димитров с 14 точки при чиста победа в Република Корея

  • 8 фев 2026 | 13:52
  • 903
  • 0
Верона удари Перуджа и е на полуфинал за Купата на Италия

Верона удари Перуджа и е на полуфинал за Купата на Италия

  • 7 фев 2026 | 22:33
  • 1761
  • 1
Дея спорт със страхотен обрат срещу Пирин

Дея спорт със страхотен обрат срещу Пирин

  • 7 фев 2026 | 21:26
  • 2335
  • 4
Локомотив се измъчи с ЦСКА, но стигна до успех с 3:1 и върха в efbet Супер Волей

Локомотив се измъчи с ЦСКА, но стигна до успех с 3:1 и върха в efbet Супер Волей

  • 7 фев 2026 | 21:10
  • 12393
  • 11
Краси Георгиев с 13 точки, Стяуа с победа №13 в Румъния

Краси Георгиев с 13 точки, Стяуа с победа №13 в Румъния

  • 7 фев 2026 | 19:33
  • 887
  • 1
Тренто на финал за Купата на Италия след драма срещу Пиаченца

Тренто на финал за Купата на Италия след драма срещу Пиаченца

  • 7 фев 2026 | 19:15
  • 1612
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

  • 8 фев 2026 | 15:22
  • 70920
  • 97
Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

  • 8 фев 2026 | 13:13
  • 55210
  • 53
Блестящ Саръбоюков подобри националния рекорд в скока на дължина с 8.39 м

Блестящ Саръбоюков подобри националния рекорд в скока на дължина с 8.39 м

  • 8 фев 2026 | 17:46
  • 9440
  • 9
Ботев и Берое се занулиха

Ботев и Берое се занулиха

  • 8 фев 2026 | 18:42
  • 16524
  • 42
Ливърпул 1:1 Манчестър Сити, Бернардо Силва изравни

Ливърпул 1:1 Манчестър Сити, Бернардо Силва изравни

  • 8 фев 2026 | 19:32
  • 9711
  • 21
Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

  • 8 фев 2026 | 16:05
  • 28967
  • 76