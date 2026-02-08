Венеса Радева: Много сладка победа

Волейболистката на Левски Венеса Радева призна, че победите във "вечното" дерби носят допълнителна радост на тима. "Сините" волейболистки спечелиха столичния сблъсък с ЦСКА с 3:1 гейма.

"Успяхме да ги натиснем на сервис и това ги разколеба на атака. Не мога да намеря промяна при новия треньор, но на тренировка сме много по-концентрирани и по-ведри. Представихме се доста добре, спрямо мача, който изиграхме за Купата", сподели Радева след срещата за БНТ.

Според нея публиката създава невероятно преживяване във "вечното" дерби.

"Много сладка победа във Вечното дерби. Има много атмосфера в залата. Това е невероятно преживяване", допълни централната блокировачка.