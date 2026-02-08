Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Денислав Димитров: Победа в дерби винаги е в плюс

Денислав Димитров: Победа в дерби винаги е в плюс

  • 8 фев 2026 | 18:55
  • 385
  • 0
Денислав Димитров: Победа в дерби винаги е в плюс

Старши треньорът на Левски Денислав Димитров отличи представянето на волейболистките си при успеха над ЦСКА във "вечното" дерби на женската "Demax+" лига. Неговите възпитанички спечелиха сблъсъка с 3:1 гейма.

Левски спечели дербито с ЦСКА при жените
Левски спечели дербито с ЦСКА при жените

"Победа в дерби винаги е в плюс. Радвам се, че момичетата показаха желание и характер да се борят. Емоцията е положителна. Доволен съм от играта на момичетата. Има неща, върху които трябва да поработят, но има време. Имаме проблеми в отделни елементи, които ще запазя за себе си", сподели Димитров след срещата за БНТ.

Специалистът увери, че всяка негова състезателка ще получи игрово време, ако го заслужи на тренировка.

"Пред всяка състезателка има минути за игра. Тренират много добре момичетата. Искам да видя, че нещата се получават на тренировка, за да получат шанса, да го покажат и на мач", допълни наставникът на "сините"

Следвай ни:

Още от Волейбол

Димитър Димитров с 14 точки при чиста победа в Република Корея

Димитър Димитров с 14 точки при чиста победа в Република Корея

  • 8 фев 2026 | 13:52
  • 903
  • 0
Верона удари Перуджа и е на полуфинал за Купата на Италия

Верона удари Перуджа и е на полуфинал за Купата на Италия

  • 7 фев 2026 | 22:33
  • 1761
  • 1
Дея спорт със страхотен обрат срещу Пирин

Дея спорт със страхотен обрат срещу Пирин

  • 7 фев 2026 | 21:26
  • 2335
  • 4
Локомотив се измъчи с ЦСКА, но стигна до успех с 3:1 и върха в efbet Супер Волей

Локомотив се измъчи с ЦСКА, но стигна до успех с 3:1 и върха в efbet Супер Волей

  • 7 фев 2026 | 21:10
  • 12391
  • 11
Краси Георгиев с 13 точки, Стяуа с победа №13 в Румъния

Краси Георгиев с 13 точки, Стяуа с победа №13 в Румъния

  • 7 фев 2026 | 19:33
  • 887
  • 1
Тренто на финал за Купата на Италия след драма срещу Пиаченца

Тренто на финал за Купата на Италия след драма срещу Пиаченца

  • 7 фев 2026 | 19:15
  • 1612
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

  • 8 фев 2026 | 15:22
  • 70892
  • 97
Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

  • 8 фев 2026 | 13:13
  • 55193
  • 53
Блестящ Саръбоюков подобри националния рекорд в скока на дължина с 8.39 м

Блестящ Саръбоюков подобри националния рекорд в скока на дължина с 8.39 м

  • 8 фев 2026 | 17:46
  • 9429
  • 9
Ботев и Берое се занулиха

Ботев и Берое се занулиха

  • 8 фев 2026 | 18:42
  • 16502
  • 42
Ливърпул 1:1 Манчестър Сити, Бернардо Силва изравни

Ливърпул 1:1 Манчестър Сити, Бернардо Силва изравни

  • 8 фев 2026 | 19:32
  • 9646
  • 21
Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

  • 8 фев 2026 | 16:05
  • 28948
  • 76