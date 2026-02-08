Денислав Димитров: Победа в дерби винаги е в плюс

Старши треньорът на Левски Денислав Димитров отличи представянето на волейболистките си при успеха над ЦСКА във "вечното" дерби на женската "Demax+" лига. Неговите възпитанички спечелиха сблъсъка с 3:1 гейма.

"Победа в дерби винаги е в плюс. Радвам се, че момичетата показаха желание и характер да се борят. Емоцията е положителна. Доволен съм от играта на момичетата. Има неща, върху които трябва да поработят, но има време. Имаме проблеми в отделни елементи, които ще запазя за себе си", сподели Димитров след срещата за БНТ.

Специалистът увери, че всяка негова състезателка ще получи игрово време, ако го заслужи на тренировка.

"Пред всяка състезателка има минути за игра. Тренират много добре момичетата. Искам да видя, че нещата се получават на тренировка, за да получат шанса, да го покажат и на мач", допълни наставникът на "сините"