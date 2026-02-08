Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Левски спечели дербито с ЦСКА при жените

Левски спечели дербито с ЦСКА при жените

  • 8 фев 2026 | 18:38
  • 167
  • 1
Левски спечели дербито с ЦСКА при жените

Отборът на Левски София спечели "вечното" дерби от 13-ия кръг на женската "Demax+" лига. Воденият от Денислав Димитров тим се наложи като гост на ЦСКА с 3:1 (25:22, 28:26, 25:27, 25:16) в среща, играна този следобед в зала "Васил Симов" в столицата.

Марица 2022 с драматичен обрат срещу Миньор
Марица 2022 с драматичен обрат срещу Миньор

"Сините" остават втори във временното класиране с 11 победи, 2 загуби и 33 точки. За ЦСКА поражението е 4-о, като "червените" отстъпиха 3-ото място в подреждането и вече са 4-и с 9 победи и 28 точки в актива си.

ЦПВК с бърза победа над Дея спорт в Бургас
ЦПВК с бърза победа над Дея спорт в Бургас

В следващия 14-и кръг Левски е домакин на Миньор (Перник), докато ЦСКА ще играе с 3-ия в класирането ЦПВК. Мачовете са съответно в петък (13 февруари) от 15,30 часа и в неделя (15 февруари) от 16,00 часа.

