  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Юлия Иванова: С игра без сърце няма да стане

Юлия Иванова: С игра без сърце няма да стане

  • 8 фев 2026 | 18:59
  • 411
  • 1
Юлия Иванова: С игра без сърце няма да стане

Старши треньорът на ЦСКА Юлия Иванова коментира пред БНТ загубата с 1:3 гейма от Левски в дербито от 13-ия кръг на женската "Demax+" лига.

Левски спечели дербито с ЦСКА при жените
Левски спечели дербито с ЦСКА при жените

"В четвъртия гейм загубихме концентрация, Левски направи голяма разлика на сервис и отборът ни сякаш се предаде. Във важните ситуации не успяхме да се справим. Левски много повече играеше в защита, отколкото ние. И двата отбора направиха грешки в защита, имаше комични ситуации. Отдавам го на напрежението, все пак е дерби. С тренировки и мотивация ще се вдигнем. Ние Левски повече няма да ги срещнем, евентуално на полуфиналите. Имаме цели и трябва да си ги гоним. С игра без сърце и със страх няма да стане", коментира Иванова.

