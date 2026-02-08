Австрийски национал изкачи РБ Лайпциг в топ 4 след успех в Кьолн

РБ Лайпциг взе важен успех и победи с 2:1 като гост Кьолн в мач от 21-вия кръг на Бундеслигата. В герой за “червените бикове” се превърна австрийският национал Кристоф Баумгартнер, който отбеляза и двете попадения за тима си (29’, 56’).

Така РБ Лайпциг се върна към победите след два мача без успех и се изкачи в топ 4, като измести от там Щутгарт. Двата отбора са с равни точки, но тимът на Оле Вернер е с по-добра голова разлика. Кьолн пък остава на 10-а позиция.

Кьолн пропусна първото по-сериозно положение в двубоя, когато в 23-ата минута Саид Ел Мала се озова на добра позиция, но диагоналният му удар излезе в аут. Шест минути по-късно РБ Лайпциг наказа този пропуск. Давид Раум центрира от пряк свободен удар, а Кристоф Баумгартнер изпревари стража на “козлите” Марвин Швебе и с глава вкара за 0:1.

Kьолн обаче успя да изравни в 51-вата минута. Тогава Ян Тилман успя да вкара за 1:1 след хубав изстрел от наказателното поле. Гостите имаха сериозни претенции за нарушение срещу Антонио Нуса, но главният съдия Франк Виленборг не видя нищо нередно. Само пет минути по-късно обаче РБ Лайпциг върна аванса си. Получи се изцяло австрийски гол, след като Ксавер Шлагер изведе Баумгартнер, който с хубав отсечен удар вкара втория си гол в мача - 1:2.