Марица 2022 с драматичен обрат срещу Миньор

Отборът на Марица 2022 (Пловдив) постигна много драматична 6-а победа за сезона в женската "Demax+" лига, след като обърна и надделя като гост на Миньор (Перник) с 3:2 (23:25, 25:20, 18:25, 25:16, 15:8) в среща от 13-ия кръг, играна този следобед в зала "Борис Гюдеров".

Така пловдичанки остават на 5-о място във временното класиране с 6 победи, 7 загуби и 18 точки. Миньор пък е 7-и в подреждането с 4 победи, 8 загуби и 13 точки, но и мач по-малко.

В следващия 14-и кръг Марица 2022 е домакин на Славия, докато перничанки ще гостуват на Левски София. И двата двубоя са в петък (13 февруари).