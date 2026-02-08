Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Марица 2022 с драматичен обрат срещу Миньор

Марица 2022 с драматичен обрат срещу Миньор

  • 8 фев 2026 | 16:51
  • 254
  • 0
Марица 2022 с драматичен обрат срещу Миньор

Отборът на Марица 2022 (Пловдив) постигна много драматична 6-а победа за сезона в женската "Demax+" лига, след като обърна и надделя като гост на Миньор (Перник) с 3:2 (23:25, 25:20, 18:25, 25:16, 15:8) в среща от 13-ия кръг, играна този следобед в зала "Борис Гюдеров".

Така пловдичанки остават на 5-о място във временното класиране с 6 победи, 7 загуби и 18 точки. Миньор пък е 7-и в подреждането с 4 победи, 8 загуби и 13 точки, но и мач по-малко.

В следващия 14-и кръг Марица 2022 е домакин на Славия, докато перничанки ще гостуват на Левски София. И двата двубоя са в петък (13 февруари).

Следвай ни:

Още от Волейбол

Димитър Димитров с 14 точки при чиста победа в Република Корея

Димитър Димитров с 14 точки при чиста победа в Република Корея

  • 8 фев 2026 | 13:52
  • 756
  • 0
Верона удари Перуджа и е на полуфинал за Купата на Италия

Верона удари Перуджа и е на полуфинал за Купата на Италия

  • 7 фев 2026 | 22:33
  • 1689
  • 1
Дея спорт със страхотен обрат срещу Пирин

Дея спорт със страхотен обрат срещу Пирин

  • 7 фев 2026 | 21:26
  • 2223
  • 4
Локомотив се измъчи с ЦСКА, но стигна до успех с 3:1 и върха в efbet Супер Волей

Локомотив се измъчи с ЦСКА, но стигна до успех с 3:1 и върха в efbet Супер Волей

  • 7 фев 2026 | 21:10
  • 11548
  • 11
Краси Георгиев с 13 точки, Стяуа с победа №13 в Румъния

Краси Георгиев с 13 точки, Стяуа с победа №13 в Румъния

  • 7 фев 2026 | 19:33
  • 873
  • 1
Тренто на финал за Купата на Италия след драма срещу Пиаченца

Тренто на финал за Купата на Италия след драма срещу Пиаченца

  • 7 фев 2026 | 19:15
  • 1580
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

  • 8 фев 2026 | 15:22
  • 45659
  • 73
Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

  • 8 фев 2026 | 13:13
  • 41696
  • 46
2 стотни изхвърлиха Малена Замфирова на 1/8-финал в Милано - Кортина

2 стотни изхвърлиха Малена Замфирова на 1/8-финал в Милано - Кортина

  • 8 фев 2026 | 14:12
  • 13415
  • 15
Ботев 0:0 Берое

Ботев 0:0 Берое

  • 8 фев 2026 | 16:47
  • 5272
  • 8
Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

  • 8 фев 2026 | 16:05
  • 18553
  • 50
Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

  • 8 фев 2026 | 06:54
  • 27859
  • 69