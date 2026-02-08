ЦПВК с бърза победа над Дея спорт в Бургас

Отборът на ЦПВК постигна 5-а поредна и общо 10-а победа в женската "Demax+" лига, след като момичетата на Евелина Цветанова се наложиха категорично като гости на Дея спорт (Бургас) с 3:0 (25:10, 25:18, 25:16) в мач от 13-ия кръг на шампионата, игран тази вечер в зала "Бойчо Брънзов".

Така "полицейският" тим е на 3-о място във временното класиране с 10 победи, 3 загуби и 29 точки. Дея спорт е на предпоследната 9-а позиция с едва 2 победи, 11 загуби и 7 точки.

В следващия 14-ия кръг ЦПВК ще играе срещу ЦСКА, а бургазлийки ще гостуват на Драгоман. Двубоите са съответно в неделя (15 февруари) от 16,00 часа и в събота (14 февруари) от 17,00 часа.