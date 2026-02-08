Още два медала за България от Европейското по спортна стрелба в Бургас

С пет медала за България приключи първата фаза на Европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки в Бургас. В последния ден на надпреварата до 16 и 18 години бронзови отличия спечелиха триото при юношите до 16 години в състав Калоян Петков, Борис Димитров и Даниел Делчевски и триото девойки до 16 години в състав Тина Христозова, Памела Попова и Дари Навущанова в дисциплината трио на 10 метра пистолет.

В квалификацията момчетата станаха номер 1 и то с европейски рекорд - 884.4 точки. Това ги прати на полуфинал срещу четвъртите Унгария. В изключително оспорван мач българите отстъпиха с 10:12 т. Регламентът на състезанието предвижда две трети места, като другият бронз бе за Грузия. Титлата в дисциплината при юношите до 16 години спечели отборът на Турция, а втори остана Унгария.

Подобна беше съдбата и на момичетата, които завършиха втори в квалификацията - 864.4 точки, но на полуфинала загубиха от Украйна с 10:12, като дори изпуснаха мачбол. Другият бронзов медал взе тимът на Унгария. Титлата грабнаха индивидуалните неутрални атлети, а със сребро се окичи триото на Украйна. Медалите на българското трио при девойките връчи легендарният Николай Лечев - избран от Международната федерация по спортна стрелба за треньор номер 1 в света за ХХ век на пушка.

Така България събра пет медала в първата част от Европейското първенство по спортна стрелба за юноши и девойки до 16 и до 18 години.

Калоян Петков, Борис Димитров и Даниел Делчевски взеха отборната титла, а сребро отстреляха Деница Тошева на 10 метра пушка индивидуално при девойките до 18 години и дуетът Памела Попова и Калоян Петков, който приключи шампионата с пълен комплект медали и пето място на 10 метро пистолет соло.

Във вторник (10 февруари) с официалните тренировки започва Европейското за младежи и девойки до 21 години. Около 800 участници от близо 40 държави участват в Бургас. Те разиграват 54 комплекта медали (27 на въздушна пушка и 27 на въздушен пистолет).

Шампионатът на Стария континент се организира от Българския стрелкови съюз и Европейската конфедерация по стрелба. България приема Европейско първенство по спортна стрелба за първи път от 30 години. Страната ни е била домакин на Европейско първенство по спортна стрелба четири пъти – през 1975-а, 1985-а, 1992 година, като последното досега се провежда в София през 1996-а.