Хомофобски заплахи изгониха американска фигуристка от социалните мрежи

Американската фигуристка Амбър Глен ще ограничи изявите си в социалните мрежи, след като е получила "стряскащ брой" заплахи, пише агенция Ройтерс. Причина за това бе посланието й към LGBTQ+ общността да остане единна в трудните времена.
"Когато опитах да упражня едно от изконните права на хората от Съединените щати (свободата на словото - б.пр.), за да изразя как се чувствам като американски олимпиец в доста трудни времена за нацията, получих стряскащ брой заплахи. Аз просто казах как се чувствам, след като бях попитана за това", каза Глен, цитирана от Ройтерс.
"Донякъде го очаквах, но въпреки това съм разочарована. Ще огранича проявите ми в социалните мрежи и ще го направя за мое добро. Никога обаче няма да спра да казвам нещата, в които вярвам", добави американката, която е открито пансексуална.
На въпросната пресконференция Глен заяви, че настоящата политическа обстановка в САЩ изисква съвсем различни нива на солидарност от маргинализираните общности. Тя на практика говори индиректно за управлението на президента Доналд Тръмп, който прекрати редица дейности в защитата на правата на LGBTQ+ общността бързо след началото на втория си мандат.
Глен прави олимпийския си дебют в Милано и ще бъде на леда тази вечер в отборното състезание. Тя е сред фаворитките за медал в индивидуалната дисциплина на фигурното пързаляне, която започва на 17 февруари.