Хомофобски заплахи изгониха американска фигуристка от социалните мрежи

Американската фигуристка Амбър Глен ще ограничи изявите си в социалните мрежи, след като е получила "стряскащ брой" заплахи, пише агенция Ройтерс. Причина за това бе посланието й към LGBTQ+ общността да остане единна в трудните времена.

"Когато опитах да упражня едно от изконните права на хората от Съединените щати (свободата на словото - б.пр.), за да изразя как се чувствам като американски олимпиец в доста трудни времена за нацията, получих стряскащ брой заплахи. Аз просто казах как се чувствам, след като бях попитана за това", каза Глен, цитирана от Ройтерс.

Amber’s Instagram story:



“When I chose to utilize one of the amazing things about the United States of America (Freedom of speech) to convey how I feel as an athlete competing for Team USA in a troubling time for many Americans I am now receiving a scary amount of hate/threats- pic.twitter.com/16zg4cgYY3 — Amber Glenn Updates (@AmberGlennDaily) February 7, 2026

"Донякъде го очаквах, но въпреки това съм разочарована. Ще огранича проявите ми в социалните мрежи и ще го направя за мое добро. Никога обаче няма да спра да казвам нещата, в които вярвам", добави американката, която е открито пансексуална.

На въпросната пресконференция Глен заяви, че настоящата политическа обстановка в САЩ изисква съвсем различни нива на солидарност от маргинализираните общности. Тя на практика говори индиректно за управлението на президента Доналд Тръмп, който прекрати редица дейности в защитата на правата на LGBTQ+ общността бързо след началото на втория си мандат.

Глен прави олимпийския си дебют в Милано и ще бъде на леда тази вечер в отборното състезание. Тя е сред фаворитките за медал в индивидуалната дисциплина на фигурното пързаляне, която започва на 17 февруари.

