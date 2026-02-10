Манчестър Юнайтед е устремен към пета поредна победа

Уест Хам и Манчестър Юнайтед ще се изправят един срещу друг в мач от 26-ия кръг на Премиър лийг. Двубоят на "Лондон Стейдиъм" ще започне в 22:15 часа, а главен съдия на срещата ще бъде Саймън Хупър. Двата тима имат различни цели през сезона, но общото е, че в последните седмици значително подобриха формата си.

Уест Хам все още е в зоната на изпадащите с актив от 23 точки. "Чуковете" са допуснали цели 48 гола до момента, което е второто най-слабо постижение в лигата. Отборът завоюва само 10 точки у дома и ще трябва да промени тази негативна тенденция, ако иска да се спаси от изпадане.



Манчестър Юнайтед заема 4-то място в класирането с 44 точки. "Червените дяволи" са вкарали 46 гола от старта на сезона, а по-добра атака имат само Арсенал и Манчестър Сити. При гостуванията си отборът на Майкъл Карик е спечели 17 точки.

Уест Хам влиза в този двубой с впечатляваща серия от четири победи в последните пет мача. "Чуковете" постигнаха важен успех като гост срещу Бърнли (2:0) на 7 февруари, което беше третата им поредна победа в първенството. Преди това те загубиха от Челси (2:3) на 31 януари и записаха успехи срещу Съндърланд (3:1) и Тотнъм (2:1). В турнира за ФА Къп Уест Хам елиминира КПР с 2:1 на 11 януари.



Манчестър Юнайтед е в отлична форма, като триумфира във всеки от последните си 4 мача в Премиър лийг и няма шампионатна загуба от 21 декември. През уикенда "червените дяволи" победиха Тотнъм (2:0), преди това надделяха над Фулъм (3:2) на 1 февруари. Впечатляващи бяха и победите им срещу Арсенал (3:2) и Манчестър Сити (2:0). Единствената загуба от началото на годината дойде в турнира за ФА Къп срещу Брайтън (1:2) на 11 януари.

Уест Хам ще разчита най-вече на звездата си Джаръд Боуен, който е в отлична форма през този сезон и се очаква да бъде основна заплаха за защитата на Манчестър Юнайтед. Английският национал е много опасен с пробивите си по фланга и със сигурност ще създаде проблеми за гостите.



Бразилският ветеран Каземиро демонстрира постоянство с изявите си за Манчестър Юнайтед в последните седмици. Много ще се очаква и от Брайън Мбемо. Камерунският национал играе все по-силно и се разписа в три от предишните 4 мача на отбора си в Премиър лийг.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 4 декември 2025 г. в мач от Премиър лийг, който завърши с равенство 1:1 на "Олд Трафорд". Преди това, в приятелски мач през юли 2025 г., Манчестър Юнайтед победи Уест Хам с 2:1.



Интересно е, че в последните пет срещи между двата отбора всеки от тях има по две победи и едно равенство, което показва равностойност в директните двубои.

