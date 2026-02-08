Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Над 200 таекуондисти премериха сили на "Пазарджик Оупън II"

  • 8 фев 2026 | 10:45
  • 83
  • 0
Над 200 състезатели от 15 клуба от страната взеха участие във второто издание на турнира Пазарджик Оупън, организиран от Таекуондо Академия Пазарджик, БФТ и със съдействието на Община Пазарджик. Надпреварата се проведе в дисциплините мъже, жени, кадети, юноши и девойки, и деца. Турнирът бе открит в присъствието на общинския съветник Ненко Чолаков, който прочете благодарствено писмо от кмета на града Петър Кулински.

Също така Петър Палазов от БФТ и депутатът Халил Летифов отправиха приветствени думи към всички участници, като подчертаха, че самото участие в турнира прави състезателите победители. Главният организатор Димитър Тончев от Таекуондо Академия Пазарджик даде официалния старт на състезанието, което се проведе в зала "Васил Левски". Комплексен победител стана ТК Гладиатор с общо 16 медала - 8 златни, 4 сребърни и 4 бронзови.

На второ място остана ТК Турбо с 5 златни, 9 сребърни и 5 бронзови отличия. Трети в генералното класиране е ТК Августа с 6 златни, 4 сребърни и 1 бронзов медала. Следващата седмица на 14 и 15 февруари ще се проведе Държавното първенство по таекуондо. Зала "SamElyon" в гр. Самоков ще бъде домакин на надпреварата, която ще e в дисциплините Спаринг, Пумсе и Техническо чупене.

