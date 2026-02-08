Над 200 таекуондисти премериха сили на "Пазарджик Оупън II"

Над 200 състезатели от 15 клуба от страната взеха участие във второто издание на турнира Пазарджик Оупън, организиран от Таекуондо Академия Пазарджик, БФТ и със съдействието на Община Пазарджик. Надпреварата се проведе в дисциплините мъже, жени, кадети, юноши и девойки, и деца. Турнирът бе открит в присъствието на общинския съветник Ненко Чолаков, който прочете благодарствено писмо от кмета на града Петър Кулински.

Също така Петър Палазов от БФТ и депутатът Халил Летифов отправиха приветствени думи към всички участници, като подчертаха, че самото участие в турнира прави състезателите победители. Главният организатор Димитър Тончев от Таекуондо Академия Пазарджик даде официалния старт на състезанието, което се проведе в зала "Васил Левски". Комплексен победител стана ТК Гладиатор с общо 16 медала - 8 златни, 4 сребърни и 4 бронзови.

На второ място остана ТК Турбо с 5 златни, 9 сребърни и 5 бронзови отличия. Трети в генералното класиране е ТК Августа с 6 златни, 4 сребърни и 1 бронзов медала. Следващата седмица на 14 и 15 февруари ще се проведе Държавното първенство по таекуондо. Зала "SamElyon" в гр. Самоков ще бъде домакин на надпреварата, която ще e в дисциплините Спаринг, Пумсе и Техническо чупене.