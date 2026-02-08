Бислимов: По-важното беше, че успяхме да изчистим някои неточности

Старши треньорът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов остана доволен от играта на своите футболисти по време на приятелския мач срещу Етър (Велико Търново). Плевенчани спечелиха с 2:1 като гост в последната си контрола тази зима.

"Получи се хубав мач, една добра проверка. Радващото е, че няма контузени. Това е най-важното, защото първенството започва следващата седмица. Разбира се, хубаво е, че завършихме с победа, за да натрупаме самочувствие.“, сподели Бислимов. Попаденията за успеха бяха дело на младите Теодор Радоевски и Мишел Таиров.

"Голове отбелязаха две млади момчета на 17 и 19 години. Много ми хареса, че се раздават. Има амбиция и самочувствие в представянето им. Радостен съм, че има израстване при тях. Дори не се радвам толкова, че сме победили. Аз гледам играта, гледам други компоненти от играта. Разбира се, важно е, че победихме. Но по-важното беше, че успяхме да изчистим някои неточности, а не както в двубоя със Севлиево. Тогава загубихме, защото допуснахме грешки“, добави още наставникът на Спартак.