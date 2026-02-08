Фигероа шокира Ливърпул с късен нокаут срещу Ник Бол

Брандън Фигероа нокаутира Ник Бол, за да спечели титлата на WBA в категория перо в „M&S Bank Arena“ в Ливърпул.

Фигероа, който вече има баланс от 27-2-1 (20 с нокаут), се боксираше в родния град на Бол, но не планираше да оставя съдиите да решават изхода от мача. Срещата беше оспорвана. В крайна сметка се оказа, че Фигероа не само водеше в картите на много от репортерите край ринга, но и имаше преднина при двама от тримата официални съдии. В момента на драматичния нокаут обаче никой не знаеше какви са техните резултати.

Фигероа направи тези карти ненужни, пласирайки ляво кроше в брадичката на Бол, което го прати на пода. Въпреки че Бол смело се изправи, скоро отново се озова на земята. Финалът беше брутален, а Фигероа спечели третата си световна титла в две различни категории.

След края на дуела нещата загрубяха. Екипът на Фигероа нахлу на ринга, а ъгълът на Бол не прие добре празненствата им. Съотборниците му Андрю Кейн и Брад Странд веднага прескочиха въжетата, но бяха удържани от охраната. Публиката в Ливърпул, подкрепяща Бол, показа присъствието си, хвърляйки напитки към ъгъла на Фигероа. След това редът бързо беше възстановен.

Макар и посрещнат с аплодисменти, когато най-накрая успя да се изправи на крака, за за Бол (23-1-1), вечерта завърши с поражение. Триумфът бе за неуморния Фигероа, който за пореден път оправда прякора си „Сърцеразбивача“.