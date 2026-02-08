BKFC KnuckleMania 6: Арловски нокаутира Ротуел и завоюва титлата в тежка категория

Андрей Арловски вече може да добави златен пояс от BKFC към своята богата колекция от трофеи.

Бившият шампион на UFC се изправи срещу Бен Ротуел за титлата в тежка категория в главния дуел на BKFC KnuckleMania 6 в събота вечер във Филаделфия и направи впечатляващо представяне. „Питбула“ отново завоюва шампионски пояс в тежка категория, постигайки победа с технически нокаут в третия рунд, с което увенча абсолютно доминантното си представяне. Арловски нанесе сериозни щети на Ротуел, до такава степен, че лекарят се намеси, за да прекрати двубоя заради дълбока аркада, отворена на главата на Ротуел.

Още от началния гонг Арловски доказа думите си, че е по-бързият боец, като пласираше своя ляв прав с лекота. Всеки път, когато Ротуел опитваше да скъси дистанцията, той биваше посрещан с удари от Арловски. В един момент Арловски уцели Ротуел с мощно дясно кроше, което го разклати и го накара да се олюлее през ринга, осигурявайки категорична победа в рунда за беларусина.

Впечатляващото представяне продължи и във втория рунд, който премина изцяло под диктовката на Арловски. В края на частта той почти успя да постигне нокдаун, но въжетата задържаха Ротуел на крака. Въпреки това щетите по лицето на Ротуел започнаха да стават все по-видими.

Арловски продължи да нанася тежки удари по лицето на Ротуел и в третия рунд, когато мачът беше спрян в 1:14 минута от началото на рунда.

В основната подгряваща битка шампионът в лека-тежка категория Лоренцо Хънт унищожи шампиона в средна категория Дейвид Мъндел в мач без заложена титла, но противопоставящ двама шампиони. Хънт постигна брутален нокаут в четвъртия рунд, след което предизвика Майк Пери на двубой.

Резултати от основната карта на BKFC KnuckleMania 6



Андрей Арловски победи Бен Ротуел с технически нокаут (лекарска забрана) — Рунд 3, 1:14

Лоренцо Хънт победи Дейвид Мъндел с нокаут — Рунд 4, 0:29

Джони Гарбарино победи Кейн Томлинсън-младши с технически нокаут — Рунд 5, 0:49

Бен Бонър победи Тони Сото с решение (49-46 x2, 48-47)

Патрик Брейди победи Беър Хил с единодушно съдийско решение (50-42, 50-41, 49-43)

Джейд Мейсън-Уонг победи Кристъл Питман с единодушно съдийско решение (50-45 x3)

Майк Ричман победи Джо Елмор с неединодушно съдийско решение (47-47, 48-46, 49-45)

Чарлз Бенет победи Пат Съливан с технически нокаут — Рунд 2, 1:56

Коди Ръсел победи Харисън Айкен с технически нокаут — Рунд 2, 1:16

Зедекая Монтанес победи Брандън Майер с нокаут — Рунд 2, 1:59