Байерн приема третия Хофенхайм без право на повече грешки

Байерн (Мюнхен) и Хофенхайм ще се изправят един срещу друг в мач от Бундеслига на 8 февруари 2026 г. Двубоят ще започне в 18:30 часа на стадион "Алианц Арена" в Мюнхен. Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Тобиас Щийлер. Това е един от най-интересните мачове от кръга, който противопоставя лидера в класирането срещу изненадващо силния тим на Хофенхайм.

Надменен Байерн бе шокиран от Аугсбург за голяма сензация в баварското дерби

Баварците съвсем до скоро бяха безспорни лидери в кладирането, но след няколко катаклизми позволиха на преследвача Борусия (Дортмунд) да се доближи на само три точки. Сега победата изглежда без алтернатива, докато самият Хофенхайм при успех може да съкрати разликата до върха на шест пункта.

Байерн с нова грешна стъпка в Бундеслигата след надстрелване в Хамбург

Шампионите бяха в супер серия без загуба в Бундеслигата от миналия март, но се пропукаха в края на януари, губейки с 1:2 от Аугсбург у дома, а веднага след това направиха нова издънка при равенството 2:2 във визитата на Хамбургер ШФ. Хофенхайм от своя страна демонстрира завидно темпо от подновяването на шампионата след паузата за коледните празници и през 2026 г. в петте си мача записа пет победи, като две от тях бяха със суха мрежа, а нито един от съперниците не успя да вкара повече от един гол. В този период дори бе подчинен вицешампионът Байер (Леверкузен) с 1:0, което определено подхрани апетита на амбицирания отбор за успех и срещу лидера.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Байерн Мюнхен има категорично предимство с четири победи срещу само една за Хофенхайм. В последната им среща от 20 септември 2025 г. баварците победиха с 4:1 като гости в мач от Бундеслигата. Преди това, на 17 май 2025 г., Байерн отново триумфира с 4:0 на терена на Хофенхайм, а на 15 януари 2025 г. баварците постигнаха най-убедителната си победа с 5:0 на "Алианц Арена". Единствената победа за Хофенхайм в този период дойде на 18 май 2024 г., когато те изненадаха Байерн с 4:2 на собствения си стадион. В петия мач от 12 януари 2024 г. Байерн спечели с 3:0 като домакин. Общо в тези пет срещи баварците са отбелязали 18 гола срещу 7 за Хофенхайм, което показва тяхното превъзходство в офанзивен план.

Хари Кейн продължава да бъде основната офанзивна сила на Байерн Мюнхен, демонстрирайки изключителна резултатност през целия сезон. Английският нападател е в основата на впечатляващата голова продукция на баварците с 74 отбелязани гола в 20 мача. Кейн показва завидна форма срещу Хофенхайм, като е отбелязвал голове в последните три срещи между двата отбора, включително хеттрик в последния мач на "Алианц Арена". Неговата способност да се позиционира правилно в наказателното поле и да завършва атаките прави Кейн изключително опасен за всяка защита в Бундеслигата. От страна на Хофенхайм, Андрей Крамарич остава най-важният играч в офанзивен план. Хърватският нападател е ключова фигура в петте поредни победи на отбора, като е отбелязал голове в четири от тези мачове. Крамарич има богат опит срещу Байерн и е един от малкото играчи, които са успявали да разбият защитата на баварците през последните сезони. Неговата техника, визия и завършващ удар го правят постоянна заплаха, а партньорството му с младия Фисник Аслани се развива изключително добре през последните седмици. Двубоят между Кейн и Крамарич може да се окаже решаващ за крайния изход от мача.