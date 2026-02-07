Популярни
Кипкемой търси реванш в Ротердам срещу Абди и етиопските бегачи

  • 7 фев 2026 | 22:57
  • 201
  • 0
Кипкемой търси реванш в Ротердам срещу Абди и етиопските бегачи

Шампионът на маратона в Ротердам от 2018 г. Кенет Кипкемой ще се опита да си върне титлата, когато се завърне в Нидерландия на 12 април. Той ще се изправи срещу силна конкуренция, включваща двукратния победител Башир Абди от Белгия.

Кипкемой пази добри спомени от Ротердам. През 2018 г. той постигна най-доброто представяне в кариерата си, печелейки с време 2:05:44. Оттогава насам обаче завръщанията му на същото трасе носят смесени резултати.

На изданието през 2023 г. кениецът завърши девети с 2:08:15. Година по-късно той се доближи до подиума, финиширайки четвърти с време 2:05:43.

Сега той се готви за четвъртото си участие в Ротердам след променлив сезон през 2025 г. Кипкемой започна годината с трето място на маратон (2:14:04), последвано от трудно състезание в Ротердам, където завърши 20-и с 2:12:34. По-късно обаче той се възстанови, за да спечели маратона в Айндховен с 2:06:33, и завърши сезона с трето място на маратона в Абу Даби (2:08:32), което е знак за подобряване на формата му.

Тазгодишното състезание вече се очертава като изключително бързо, като организаторите открито се целят в рекорда на трасето, което е едно от най-бързите в Европа.

"Имаме подбран състав от състезатели – комбинация от опитни, все още амбициозни бегачи, които са печелили важни награди, и нови таланти, на които бихме искали да дадем шанс“, заяви директорът на състезанието Марк Корстйенс.

Основен съперник на Кипкемой ще бъде белгийската звезда Башир Абди, двукратен шампион в Ротердам. Абди спечели състезанието през 2021 г. с време 2:03:36 и отново през 2023 г. с 2:03:47, доказвайки силата си на бързото трасе. Той се завръща в Ротердам, търсейки инерция, след като завърши десети на миналогодишния маратон в Чикаго.

Кения ще бъде представена и от Ерик Санг, който впечатлява, откакто премина към маратонските бягания. Той записа 2:07:50 за седмо място при дебюта си в Амстердам през 2024 г. Миналата година Санг подобри представянето си, заемайки трето място на маратона в Хамбург с лично най-добро време от 2:04:30, изоставайки от Амос Кипруто (2:03:46) и Филемон Киплимо (2:04:01).

Етиопското предизвикателство ще бъде водено от шампиона на маратона в Токио от 2020 г. Бирхану Легесе и Хайманот Алею, който завърши трети на маратона в Берлин през 2024 г.

