Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Дивайн Ихеме подобри европейския рекорд на 60 метра за юноши под 18 години

Дивайн Ихеме подобри европейския рекорд на 60 метра за юноши под 18 години

  • 7 фев 2026 | 22:32
  • 283
  • 0
Дивайн Ихеме подобри европейския рекорд на 60 метра за юноши под 18 години

Шестнадесетгодишният Дивайн Ихеме се превърна в една от звездите на първия ден от шампионата на Англия по лека атлетика в зала за състезатели под 20, 17 и 15 години. В събота (7 февруари) в Шефилд той подобри европейския рекорд на Марк Люис-Франсис на 60 метра за юноши под 18 години, записвайки време от 6.68 секунди.

Ихеме, който е на 16 години и се състезава за Radley AC, спечели титлата при мъжете под 17 години. Денят беше белязан и от друг забележителен успех – Анабел Фасуба от Плимут, дъщеря на бившия световен шампион в зала Олусоджи Фасуба, триумфира при жените под 17 години с рекордно за шампионата време от 7.36 секунди, въпреки че е само на 14 години.

Междувременно Софи Томас от Дънфърмлин подобри шотландския рекорд за девойки, печелейки титлата при жените под 20 години с време 7.33 секунди.

Спринтът на Дивайн Ихеме до 6.68 секунди му донесе най-добро постижение във Великобритания за юноши под 18 години и рекорд на шампионата, като той подобри предишния рекорд на Марк Люис-Франсис с две стотни от секундата.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Ша'Кари Ричардсън с първа публична поява в Ню Йорк след ареста

Ша'Кари Ричардсън с първа публична поява в Ню Йорк след ареста

  • 7 фев 2026 | 22:25
  • 561
  • 2
Джейкъб Киплимо наруши мълчанието си след отхвърления световен рекорд в полумаратона

Джейкъб Киплимо наруши мълчанието си след отхвърления световен рекорд в полумаратона

  • 7 фев 2026 | 22:01
  • 639
  • 0
Обиена спечели злато на Азиатския шампионат

Обиена спечели злато на Азиатския шампионат

  • 7 фев 2026 | 21:15
  • 434
  • 0
 Кристен Радуканова откри сезона със 7.40 сек в Падуа

 Кристен Радуканова откри сезона със 7.40 сек в Падуа

  • 7 фев 2026 | 21:06
  • 1513
  • 0
Християн Касабов пред Sportal.bg: Тази година няма да се фокусираме върху мъжките препятствия

Християн Касабов пред Sportal.bg: Тази година няма да се фокусираме върху мъжките препятствия

  • 7 фев 2026 | 20:55
  • 744
  • 0
САЩ подобри световния рекорд в щафетата 4х800 метра в зала

САЩ подобри световния рекорд в щафетата 4х800 метра в зала

  • 7 фев 2026 | 20:35
  • 604
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шеметни 7 минути на Левски донесоха успех над Ботев (Враца)! Новите попълнения блестят на "Герена"

Шеметни 7 минути на Левски донесоха успех над Ботев (Враца)! Новите попълнения блестят на "Герена"

  • 7 фев 2026 | 19:40
  • 104116
  • 508
Домусчиев с остра атака срещу БФС и "Президента Гонзо", поиска подкрепа от клубовете и оставки

Домусчиев с остра атака срещу БФС и "Президента Гонзо", поиска подкрепа от клубовете и оставки

  • 7 фев 2026 | 19:16
  • 40154
  • 223
Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

  • 7 фев 2026 | 16:55
  • 68307
  • 162
Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

  • 7 фев 2026 | 18:56
  • 23496
  • 20
Танци и усмивки за Барселона след нов силен двубой

Танци и усмивки за Барселона след нов силен двубой

  • 7 фев 2026 | 19:11
  • 23458
  • 123
Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

  • 7 фев 2026 | 14:28
  • 40099
  • 129