Дивайн Ихеме подобри европейския рекорд на 60 метра за юноши под 18 години

Шестнадесетгодишният Дивайн Ихеме се превърна в една от звездите на първия ден от шампионата на Англия по лека атлетика в зала за състезатели под 20, 17 и 15 години. В събота (7 февруари) в Шефилд той подобри европейския рекорд на Марк Люис-Франсис на 60 метра за юноши под 18 години, записвайки време от 6.68 секунди.

Ихеме, който е на 16 години и се състезава за Radley AC, спечели титлата при мъжете под 17 години. Денят беше белязан и от друг забележителен успех – Анабел Фасуба от Плимут, дъщеря на бившия световен шампион в зала Олусоджи Фасуба, триумфира при жените под 17 години с рекордно за шампионата време от 7.36 секунди, въпреки че е само на 14 години.

Междувременно Софи Томас от Дънфърмлин подобри шотландския рекорд за девойки, печелейки титлата при жените под 20 години с време 7.33 секунди.

Спринтът на Дивайн Ихеме до 6.68 секунди му донесе най-добро постижение във Великобритания за юноши под 18 години и рекорд на шампионата, като той подобри предишния рекорд на Марк Люис-Франсис с две стотни от секундата.

Снимки: Imago