Ша'Кари Ричардсън с първа публична поява в Ню Йорк след ареста

Американската спринтьорка Ша'Кари Ричардсън остави зад гърба си последните си проблеми, като направи първата си публична поява на голямо спортно събитие в Ню Йорк, сигнализирайки, че отново е фокусирана върху кариерата си.

Ричардсън уважи състезанието Colgate Women’s Games – най-дългогодишната верига от турнири по лека атлетика на закрито за момичета и млади жени в Съединените щати.

Събитието, което тази година отбелязва своята 50-годишнина, ще бъде излъчено на живо на 7 февруари. За да отбележат половинвековния юбилей, организаторите събраха някои от най-големите имена в спорта, включително и Ша'Кари Ричардсън. Юбилейният сезон включва и разширени партньорства с Girls on the Run NYC и PowerPlay NYC.

Според Colgate-Palmolive и организаторите на събитието, Colgate Women’s Games е послужило като трамплин за множество олимпийски атлети, сред които златната медалистка в спринта Ша'Кари Ричардсън и сребърната медалистка Далила Мухамад.

"Само две седмици ни делят от финалите на 50-ото издание на Colgate Women’s Games! Това събитие е посветено на овластяването на младите момичета да намерят своята сила и да преследват мечтите си, както на пистата, така и извън нея. Толкова съм развълнувана да бъда част от #CWG50, където мога да покажа уважение към жените, които са проправили пътя, и да отпразнувам следващото поколение атлети“, написа Ричардсън в Инстаграм преди събитието.

"Когато дадеш всичко от себе си на този спорт, никога не знаеш колко далеч може да те отведе. Ако сте в Ню Йорк, елате да ме видите на 7 февруари в The Armory. Билетите са безплатни, но задължителни. Нямам търпение да ви видя там и да гледам как тези невероятни млади атлети се състезават!“, добави тя.

Освен че създава суперзвезди, веригата е подкрепила хиляди участнички, които впоследствие са се реализирали в професии извън атлетиката. Мисията на организацията се простира отвъд пистата, като набляга на академичното и личностното развитие. Организаторите подчертаха, че всяка година се присъждат над 100 образователни стипендии, което затвърждава ангажимента им към насърчаване както на академичните възможности, така и на спортните постижения.

Няколко олимпийски шампионки, които са възпитанички на Colgate Women’s Games, също се завърнаха за юбилейното честване. Ша'Кари Ричардсън, Далила Мухамад, Аджей Уилсън и Наташа Хейстингс потвърдиха присъствието си, за да отдадат почит на институцията, изиграла роля в ранните им кариери.