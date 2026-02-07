Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Ша'Кари Ричардсън с първа публична поява в Ню Йорк след ареста

Ша'Кари Ричардсън с първа публична поява в Ню Йорк след ареста

  • 7 фев 2026 | 22:25
  • 559
  • 2
Ша'Кари Ричардсън с първа публична поява в Ню Йорк след ареста

Американската спринтьорка Ша'Кари Ричардсън остави зад гърба си последните си проблеми, като направи първата си публична поява на голямо спортно събитие в Ню Йорк, сигнализирайки, че отново е фокусирана върху кариерата си.

Ричардсън уважи състезанието Colgate Women’s Games – най-дългогодишната верига от турнири по лека атлетика на закрито за момичета и млади жени в Съединените щати.

Събитието, което тази година отбелязва своята 50-годишнина, ще бъде излъчено на живо на 7 февруари. За да отбележат половинвековния юбилей, организаторите събраха някои от най-големите имена в спорта, включително и Ша'Кари Ричардсън. Юбилейният сезон включва и разширени партньорства с Girls on the Run NYC и PowerPlay NYC.

Според Colgate-Palmolive и организаторите на събитието, Colgate Women’s Games е послужило като трамплин за множество олимпийски атлети, сред които златната медалистка в спринта Ша'Кари Ричардсън и сребърната медалистка Далила Мухамад.

"Само две седмици ни делят от финалите на 50-ото издание на Colgate Women’s Games! Това събитие е посветено на овластяването на младите момичета да намерят своята сила и да преследват мечтите си, както на пистата, така и извън нея. Толкова съм развълнувана да бъда част от #CWG50, където мога да покажа уважение към жените, които са проправили пътя, и да отпразнувам следващото поколение атлети“, написа Ричардсън в Инстаграм преди събитието.

"Когато дадеш всичко от себе си на този спорт, никога не знаеш колко далеч може да те отведе. Ако сте в Ню Йорк, елате да ме видите на 7 февруари в The Armory. Билетите са безплатни, но задължителни. Нямам търпение да ви видя там и да гледам как тези невероятни млади атлети се състезават!“, добави тя.

Освен че създава суперзвезди, веригата е подкрепила хиляди участнички, които впоследствие са се реализирали в професии извън атлетиката. Мисията на организацията се простира отвъд пистата, като набляга на академичното и личностното развитие. Организаторите подчертаха, че всяка година се присъждат над 100 образователни стипендии, което затвърждава ангажимента им към насърчаване както на академичните възможности, така и на спортните постижения.

Няколко олимпийски шампионки, които са възпитанички на Colgate Women’s Games, също се завърнаха за юбилейното честване. Ша'Кари Ричардсън, Далила Мухамад, Аджей Уилсън и Наташа Хейстингс потвърдиха присъствието си, за да отдадат почит на институцията, изиграла роля в ранните им кариери.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Дивайн Ихеме подобри европейския рекорд на 60 метра за юноши под 18 години

Дивайн Ихеме подобри европейския рекорд на 60 метра за юноши под 18 години

  • 7 фев 2026 | 22:32
  • 282
  • 0
Джейкъб Киплимо наруши мълчанието си след отхвърления световен рекорд в полумаратона

Джейкъб Киплимо наруши мълчанието си след отхвърления световен рекорд в полумаратона

  • 7 фев 2026 | 22:01
  • 639
  • 0
Обиена спечели злато на Азиатския шампионат

Обиена спечели злато на Азиатския шампионат

  • 7 фев 2026 | 21:15
  • 434
  • 0
 Кристен Радуканова откри сезона със 7.40 сек в Падуа

 Кристен Радуканова откри сезона със 7.40 сек в Падуа

  • 7 фев 2026 | 21:06
  • 1513
  • 0
Християн Касабов пред Sportal.bg: Тази година няма да се фокусираме върху мъжките препятствия

Християн Касабов пред Sportal.bg: Тази година няма да се фокусираме върху мъжките препятствия

  • 7 фев 2026 | 20:55
  • 744
  • 0
САЩ подобри световния рекорд в щафетата 4х800 метра в зала

САЩ подобри световния рекорд в щафетата 4х800 метра в зала

  • 7 фев 2026 | 20:35
  • 604
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шеметни 7 минути на Левски донесоха успех над Ботев (Враца)! Новите попълнения блестят на "Герена"

Шеметни 7 минути на Левски донесоха успех над Ботев (Враца)! Новите попълнения блестят на "Герена"

  • 7 фев 2026 | 19:40
  • 104113
  • 508
Домусчиев с остра атака срещу БФС и "Президента Гонзо", поиска подкрепа от клубовете и оставки

Домусчиев с остра атака срещу БФС и "Президента Гонзо", поиска подкрепа от клубовете и оставки

  • 7 фев 2026 | 19:16
  • 40147
  • 223
Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

  • 7 фев 2026 | 16:55
  • 68305
  • 162
Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

  • 7 фев 2026 | 18:56
  • 23493
  • 20
Танци и усмивки за Барселона след нов силен двубой

Танци и усмивки за Барселона след нов силен двубой

  • 7 фев 2026 | 19:11
  • 23456
  • 123
Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

  • 7 фев 2026 | 14:28
  • 40098
  • 129