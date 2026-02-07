Популярни
  Обиена спечели злато на Азиатския шампионат

Олимпиецът и състезател в овчарския скок Ърнест Джей Обиена завоюва златния медал на Азиатския шампионат по лека атлетика в зала, след като преодоля 5.70 метра на финалите в събота в Тиендзин, Китай.

Обиена се нуждаеше само от един опит, за да преодолее победната височина, докато сребърният медалист Ли Ченян не успя и в трите си опита на същата летва.

След това филипинският ас атакува 5.80 метра, но не сполучи и в трите си опита.

Китаецът Чен Ян се задоволи с бронзовото отличие, след като преодоля 5.40 метра.

Обиена също така е притежател на азиатския рекорд в зала от 5.93 метра, който той постави през февруари 2024 г. на турнира ISTAF Indoor.

