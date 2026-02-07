САЩ подобри световния рекорд в щафетата 4х800 метра в зала

Американски квартет, съставен от Клей Пендър, Люк Хаузър, Лусиано Фиоре и Шон Долан, подобри с повече от секунда световния рекорд в щафетата 4х800 метра в зала. Те постигнаха време от 7:10.29 по време на състезанието Penn Classic във Филаделфия в петък.

Тяхното постижение е с 1.01 секунди по-добро от предишния върхов резултат от 7:11.30, поставен от друг американски отбор през 2018 г. в тази рядко провеждана дисциплина.

Надпреварата беше оспорвана в началните етапи, като домакинският отбор на Университета на Пенсилвания поведе на първия пост. Джоузеф Сокарас достигна до първата смяна за 1:49.06, изпреварвайки Пендър (1:49.69).

След това Люк Хаузър, бронзов медалист от световното първенство в зала на 1500 метра, пое щафетата за американския тим и излезе начело във втората от своите четири обиколки. Хаузър завърши своя пост за 1:47.47, натрупвайки преднина от две секунди и давайки на отбора си реален шанс да атакува рекорда.

Лусиано Фиоре увеличи аванса на третия пост благодарение на своя резултат от 1:47.35. Когато Шон Долан пое палката за финалния етап, квартетът на САЩ вече имаше преднина от шест секунди. Сребърният медалист от шампионата на NACAC до 23 години я увеличи до 12 секунди с впечатляващия си последен пост от 1:45.79, финиширайки за общо време от 7:10.29.

Отборът на Университета на Пенсилвания завърши на далечното второ място с време 7:22.43.

Рекордът подлежи на обичайната процедура по ратификация.